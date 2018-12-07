07 Aralık 2018, 10:51
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Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

Süper Lig

DEMİR GRUP SİVASSPORTolgahan- Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Torje, Ndinga, Medjani, Emre, MuhammetSAKAT: Mert HakanCEZALI: RobinhoBİLET FİYATLARI: VIP 54, Maraton 22, Kale Arkası Kuzey 14.5, Kale Arkası Güney 11, Misafir Tribünü 14.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Tolgahan- Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Torje, Ndinga, Medjani, Emre, Muhammet

SAKAT: Mert Hakan

CEZALI: Robinho

BİLET FİYATLARI: VIP 54, Maraton 22, Kale Arkası Kuzey 14.5, Kale Arkası Güney 11, Misafir Tribünü 14.5 TL

GÖZTEPE

Beto- Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Cikalleshi (Jarome)  

SAKAT: Traore, Atakan, Hakan Çinemre

CEZALI: Reis

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TRABZONSPOR

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Onazi, Olcay, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega

SAKAT: Kucka, Semih*, Batuhan*, Sosa*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP Platinium B Blok 270 TL, VIP Platinium A-C Blok 240 TL, VIP Gold    150 TL, VIP Silver 120 TL, 1. Kategori 55 TL, 2. Kategori 45 TL, 3. Kategori 40 TL, 4. Kategori 35 TL, 5. Kategori 30 TL, 6. Kategori 20 TL, Misafir Tribünü 25 TL

ATİKER KONYASPOR

Serkan- Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Traore, Milosevic, Jahovic

SAKAT: Selim Ay 

CEZALI: Yok

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GALATASARAY

Muslera-  Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Celil (Gökay), Rodrigues, Onyekuru, Feghouli, Eren

SAKAT: Belhanda, Sinan, Emre

CEZALI: Donk, Ndiaye, Fernando, Serdar

BİLET FİYATLARI: 1'inci Kategori 500 TL, 2'nci Kategori 400 TL, 3'üncü Kategori 350 Tl, 4'üncü Kategori 350 TL, 5'inci Kategori 300 TL, 6'ncı Kategori 250 TL, 7'nci Kategori 200 TL, 8'inci Kategori 150 TL, 9'uncu Kategori 120 TL, 10'uncu Kategori 90 TL, 11'inci Kategori 80 TL, Misafir Tribünü 80 TL

ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan-  Brabec, Saadane, Mehmet, Koray, Abdullah, Robin, Boldrin, Umar, Samudio, Muriç 

SAKAT: Musa, Ali Çamdalı

CEZALI: Yok
07 Aralık 2018 Cuma 10:51



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