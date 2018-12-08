08 Aralık 2018, 12:09
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Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

Süper Lig

BB ERZURUMSPORSehiç - Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Taylan, Emrah, Özer, SunuSAKAT: YokCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: 1'inci Kategori 50 TL, 2'nci Kategori 20 TL, 3'üncü Kategori 10 TL, Misafir 10 TLEY MALATYASPORFarnolle - Rahman, Sadık, Murat Akça, Chebake, Muniru, Donald, Seth,...

BB ERZURUMSPOR

Sehiç - Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Taylan, Emrah, Özer, Sunu

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1'inci Kategori 50 TL, 2'nci Kategori 20 TL, 3'üncü Kategori 10 TL, Misafir 10 TL

EY MALATYASPOR

Farnolle - Rahman, Sadık, Murat Akça, Chebake, Muniru, Donald, Seth, Murat Yıldırım, Aleksic, Pereira

SAKAT: Adem

CEZALI: Guilherme, Boutaib

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BURSASPOR

Okan, Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut Meraş, Badji, Ramazan, Tunay, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir

SAKAT: Shehu, Sakho, Furkan

CEZALI: Aytaç

BİLET FİYATLARI: Goldsit 1963 Tribünü 250 TL, 1'inci Kategori 150 TL, 2'nci Kategori 125 TL, 3'üncü Kategori 60 TL, 4'üncü Kategori 50 TL, 5'inci Kategori 25 TL, 6'ncı Kategori 25 TL, Misafir 32,50 TL

ANTALYASPOR

Boffin - Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Celustka, Chico, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Maicon, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç

SAKAT: Doukara

CEZALI: Yok

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AKHİSARSPOR

Fatih - Lopes, Caner, Sissoko, Vrsajevic, Aykut, Serginho, Barbosa, Josue, Güray, Bokila

SAKAT: Mustafa Yumlu, Dany, Bilal Kısa, Elvis Manu

CEZALI: Yok

KADRO DIŞI: Seleznyov

BİLET FİYATLARI: 1'inci Kategori 70 TL, 2'nci Kategori 60 TL, 3'üncü Kategori 50 TL, 4'üncü Kategori 30 TL, 5'inci Kategori 30 TL, 6'ncı Kategori 40 TL, Misafir 50 TL

FENERBAHÇE

Harun - Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Barış, Benzia, Mehmet Ekici, Slimani

SAKAT: Valbuena, Tolga*, Ayew, Frey, Alper, Oğuz Kağan

CEZALI: Soldado, Jailson Emrah,İbrahim Taylan
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:09



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