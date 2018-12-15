15 Aralık 2018, 11:15
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Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

Süper Lig

EVKUR YENİ MALATYASPORFarnolle - Rahman, Sadık, Murat Akça, Chebake, Munıru, Erkan, Seth, Eren, Guilherme, PereiraSAKAT: DiaCEZALI: Donald, AleksicBİLET FİYATLARI: Batı Alt 60 TL, Batı Üst 40 TL, Doğu Alt 25 TL, Doğu Üst 20 TL, Güney Alt 15 TL, Güney Üst 10 TL, Kuzey Alt 15 TL, Kuzey Üst 10...



EVKUR YENİ MALATYASPOR

Farnolle - Rahman, Sadık, Murat Akça, Chebake, Munıru, Erkan, Seth, Eren, Guilherme, Pereira

SAKAT: Dia

CEZALI: Donald, Aleksic

BİLET FİYATLARI: Batı Alt 60 TL, Batı Üst 40 TL, Doğu Alt 25 TL, Doğu Üst 20 TL, Güney Alt 15 TL, Güney Üst 10 TL, Kuzey Alt 15 TL, Kuzey Üst 10 TL, Misafir Tribünü 13 TL

ANTALYASPOR:  

Boffin - Nazim Sangare, Salih, Diego, Celutska, Chico, Hakan, Doğukan, Maicon, Serdar, Mevlüt 

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

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KAYSERİSPOR

Lung - Levent, Lopes, Kana Biyik, Atila, Mensah, Şamil, Chery, Deniz, Bilal, Umut

SAKAT: Oğuzhan Berber, Sakıp Aytaç, Rajko Rotman, Artem Kravets (Belirsiz)

CEZALI: Cristian Sapunaru

BİLET FİYATLAR: Batı Alt: 40, Doğu Alt: 25, Doğu Üst: 20, Kuzey Üst: 15 tl, Misafir Tribünü: 20 tl

AKHİSARSPOR

Fatih - Lopes, Caner, Sissoko, Vrsajevic, Aykut, Eray, Barbosa, Josue, Güray, Bokila

SAKAT: Mustafa Yumlu, Dany, Serginho

CEZALI: Yok

KADRO DIŞI: Seleznyov

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BEŞİKTAŞ

Karius - Gökhan Gönül, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan (Necip), Quaresma (Mustafa Pektemek), Ljajic, Lens, Güven

SAKAT: Pepe, Roco, Babel, Caner

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLAR: VOLVO 1903 C 1.000,00 TL, VOLVO 1903 B-D 850,00 TL, VOLVO 1903 A-E 800,00 TL, VIP 800,00 TL, 1. Kategori 335,00 TL, 2. Kategori 305,00 TL, 3. Kategori 275,00 TL, 4. Kategori 245,00 TL, 5. Kategori 215,00 TL, 6. Kategori 185,00 TL, 7. Kategori 135,00 TL, 8. Kategori 125,00 TL, Misafir 125,00 TL

TRABZONSPOR

Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

SAKAT: Kucka

CEZALI: Yok - İstanbul
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:15



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