Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

BURSASPOR
Muhammed- Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Badji, Shehu, Yusuf, Aytaç, Latovlevici, Sakho
SAKAT: Tunay, Kubilay
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Goldsıt 1963 Tribünü 250 TL, VIP 1.Balkon 150 TL, VIP 2.Balkon: 150 TL, Batı Alt Tribün 125 TL, Doğu Alt Tribün 30 TL, Doğu Üst Tribün 25 TL, Güney Kale Arkası 10 TL, Tofaş Tribünü 10 TL, Misafir Tribünü 13 TL
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung-Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Kucher, Mansah, Şamil, Chery, Deniz, Umut, Kravets
Sakat: Sakıb, Oğuzhan, Bilal
Cezalı: Atila
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 100 TL, 2. Kategori: 70 TL, 3. Kategori: 50 TL, 4. Kategori: 40 TL, Misafir: 50 TL
BEŞİKTAŞ
Karius-Adriano-Vida-Mirin-Caner-Atiba-Dorukhan-Quaresma-Ljajic-Güven-Burak
SAKAT: Gökhan Gönül
CEZALI: Necip Uysal
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FENERBAHÇE
Volkan, Dirar, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Tolgay, Zajc, Alper, Slimani
SAKAT: Tolga Ciğerci, Oğuz Kağan Güçtekin
CEZALI: Sadık Çiftpınar
BİLET FİYATLARI: Fenerium/Maraton Alt D-F: 305 TL, Fenerium Alt G/Maraton Alt C: 250 TL, Fenerium Alt H: 210 TL, Fenerium Üst E: 140 TL, Fenerium Üst H-I: 115 TL, Migros: 40 TL, Misafir: 52 TL
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan - Abarhoun, Awaziem, Melnjack, Moroziuk - Abdullah, Azubuike, Boldrin, Umar, Aatif, Muriç
SAKAT: Petrucci
CEZALI: Yok
Fenerium Mağazası, Mustafa Fehmi Kubilay, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA