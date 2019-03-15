15 Mart 2019, 10:30
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Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

Süper Lig

ATİKER KONYASPORSerkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Opanasenko, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Trarore, Milisevic, Mücahit CanSAKAT: Jahovic, Yatabare, DiagneCEZALI: Fofana BİLET FİYATLARI : Batı Alt D - 75 TL, Batı Alt CE 60 TL, Batı Alt BF 50 TL, Batı Alt AG 40 TL, Batı Üst BC 40 TL,...

ATİKER KONYASPOR

Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Opanasenko, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Trarore,  Milisevic, Mücahit Can

SAKAT: Jahovic, Yatabare, Diagne

CEZALI: Fofana 

BİLET FİYATLARI : Batı Alt D - 75 TL, Batı Alt CE 60 TL, Batı Alt BF 50 TL, Batı Alt AG 40 TL, Batı Üst BC 40 TL, Batı Üst AD 30 TL, Doğu Alt D 30 TL, Doğu Alt CE 30 TL, Doğu Alt BF 25 TL, Doğu Alt AG 20 TL, Doğu Üst D 30 TL, Doğu Üst CE 25 TL, Doğu Üst BF 15 TL, Doğu Üst AG 10 TL, Kuzey Kale Arkası 7,50 TL, Güney Kale Arkası 7,50 TL, Misafir Tribünü 9,75 TL

ÇAYKUR RİZESPOR 

Gökhan- Aberhoun, Awaziem, Melnjak, Morozuik, Azubuike, Musa, Boldrin, Aatif, Umar, Muriç

SAKAT: Petrucci

CEZALI: Yok

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AKHİSARSPOR

Lukac- Zeki, Caner, Musa, Kadir, Sissoko, Rotman, Serginho, Barbosa, Manu, Bokila

SAKAT: Cocalic, Eray, Mustafa Yumlu, Cikalleshi

CEZALI: Yok 

BİLET FİYATLARI: Kapalı 1. Kategori 15 TL, 2. Kategori 10 TL, 3. Kategori 6 TL, 5. Kategori, Kale Arkası ve Misafir Tribünü 5 TL

KASIMPAŞA

Ramazan- Popov, Youssef, Veysel, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Khalili, Hafez, Trezeguet, Perica

SAKAT: Josue Sa*

CEZALI: Tarkan

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR    

Sehic- Tolga, Lokman, Kanstrup, Leo, Scuk (Taylan Antalyalı), İbrahim, Emrah, Edouk, Munsy, Obertan

SAKAT: Egemen*, Samed Ali Kaya,Rashad Muhammed*

CEZALI : Sunu

BİLET FİYATLARI: Kapalı A-B 60 TL, Maraton 40 TL, Kale Arkası 20 TL, Misafir Tribünü 26 TL

TRABZONSPOR

Uğurcan- Toure, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ekuban, Amiri, Nwakaeme, Rodallega

SAKAT: Onazi, Pereira, Kanil Ahmet, Abdülkadir Ömür

CEZALI: Yusuf

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ANTALYASPOR

Boffin- Nazım, Diego, Charles, Chico, Fredy, Doğukan, Celustka, Doukara, Hakan, Amilton

SAKAT: Salih, Tarık 

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı 40 TL, Doğu 20 TL, Kale Arkası 10 TL, Misafir Tribünü 13 TL, VIP 75 TL

AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar-  Baiano, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan, Villafanez, Sural, Cisse

SAKAT: Obi, Campos, Fernandes

CEZALI: Yok

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BEŞİKTAŞ 

Karius- Gökhan Gönül, Medel, Vida, Adriano, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Kagawa, Ljajic, Burak

SAKAT: Mirin* 

CEZALI: Yok

GÖZTEPE 

Beto- Gassama, Titi, Kadu, Agbenyenu, Poko, Borges, Castro, Yasin, Halil, Jerome 

SAKAT: Traore, Atakan 

CEZALI: Yok Kale, Mbaye Diagne, Ömer Ali Şahiner, Spor
Kaynak: DHA


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