Süper lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 7'nci hafta, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

KASIMPAŞA

Fatih, Pavelka, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, İlhan, Hajradinovic, Thiam, Mustafa Pektemek

SAKAT: Koita, Popov

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 50 TL, Kapalı Kale Arkası: 25 TL, Açık Maraton Tribün: 25 TL, Misafir: 35 TL

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Serkan, Skubic, Anicic, Ali Turan, Alper Uludağ, Ömer Ali, Jevtovic, Jonsson, Milosevic, Shengelia, Bajic

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

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GÖZTEPE

Göktuğ, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Soner, Serdar, Napoleoni, Mossoro, Jerome

SAKAT: Yok

CEZALI: Beto

BİLET FİYATLARI: VIP 297 TL, Numaralı 189 TL, Maraton 109 TL, Kuzey Kale Arkası 27.5 TL, Misafir Tribünü 35 TL

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir - Rienstra, Djedje - Ntep, Bilal, Adryan - Umut

SAKAT: Adebayor, Şamil, Yasir, Artem Kravets, Alpay

CEZALI: Henrique, Mensah

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GENÇLERBİRLİĞİ

Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio

SAKAT: Sadio Diallo

CEZALI: Yok

GALATASARAY

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Donk, Seri, N'Zonzi, Babel, Belhanda, Falcao

SAKAT: Emre Akbaba, Lemina

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI : 1. Kategori: 162 TL, 2. Kategori 109 TL, 3. Kategori: 82 TL, Misafir: 98 TL

Kaynak: DHA