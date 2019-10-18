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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 8'inci hafta yarın oynanacak 4 maçla devam edecek.

18.10.2019 11:51Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 8'inci hafta yarın oynanacak 4 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

ANTALYASPOR

Boffin - Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Hakan Özmert, Chahechouhe, Gelson Dala

SAKAT: Fredy, Harun Kavaklıdere, Gustavo

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, Batı Tribünü 60 TL, Doğu Tribünü 40 TL, Kale Arkası Tribünü 20 TL, Misafir Takım Tribünü 26 TL

GENÇLERBİRLİĞİ

Ertaç - Erdem, Mattias, Flavio, Polomat, Berat, Sessegnon, Candeias, Rahmetullah, Ayite, Sio

SAKAT: Fabricio

CEZALI: Zargo Toure, Ahmet Oğuz

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TRABZONSPOR

Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Mikel*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP Platinum B: 375 TL, VIP Platinum A-C: 325 TL, VIP Gold: 225 TL, VIP Silver: 150 TL, 1. Kategori: 70 TL, 2. Kategori: 60 TL, 3. Kategori: 50 TL, 4. Kategori: 40 TL, 5. Kategori: 30 TL, Misafir Takım Tribünü: 35 TL

GAZİANTEP FK

Lontigkin - Djilobodji, Toşca, Kayode, Jefferson, Morias, Muhammet, Chibas, Oğuz, Twumasi, Kana Biyik

SAKAT: Muğdat Çelik

CEZALI: Güray

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan, Gulbrandsen, Crivelli

SAKAT: Aleksic

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Doğu Üst: 35 TL, Batı Alt - Üst: 30 TL, Kuzey: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 20 TL

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Napoleoni, Serdar, Jerome

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

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MKE ANKARAGÜCÜ

Korcan - Kitsiou, Pazdan, Ante, Pinto, Faty, Moke, Sedat, İlhan, Hasan, Orgill

SAKAT: Cebrail, Canteros

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 150 TL, Batı Tribün: 50 TL, Doğu Tribün: 40 TL, Güney Tribün: 30 TL, Kuzey Tribün: 30 TL, Misafir Takım Tribünü: 39 TL

BEŞİKTAŞ

Karius - Douglas, Necip, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Burak

SAKAT: Nkoudou, Dorukhan, Víctor Ruiz, Gökhan Gönül, Oğuzhan

CEZALI: Yok



Bahadır Öztürk, Spor

Kaynak: DHA

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