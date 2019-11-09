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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 11'inci haftasında perde yarın oynanacak 4 karşılaşmayla kapanacak.

09.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:04Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 11'inci haftasında perde yarın oynanacak 4 karşılaşmayla kapanacak. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Borges, Castro, Napoleoni, Soner, Halil, Jerome

SAKAT: Poko, Hakan

CEZALI: Mossoro, Sanneh

BİLET FİYATLARI: VIP 299 TL, Numaralı 189 TL, Maraton 109 TL, Kale Arkası 27.5 TL, Misafir Takım Tribünü 35 TL

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Farnolle - Chebake, Mustafa, Hadebe, Erkan, Murat, Acquah, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic

SAKAT: Chaaleli

CEZALI: Sergen Yalçın (Teknik direktör), Robin, Sakıb

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TRABZONSPOR

Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Doğan, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Sosa* Sturridge* Mikel*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP Platinum B Fiyat: 375 TL, VIP Platinum A-C: 325 TL, VIP Gold: 225 TL, VIP Silver: 150 TL, 1. Kategori: 70 TL, 2. Kategori: 60 TL, 3. Kategori: 50 TL, 4. Kategori: 40 TL,

5. Kategori: 30 TL, Misafir Takım Tribünü: 35 TL

AYTEMİZ ALANYASPOR

Marafona - N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

SAKAT: Juanfran, Lokman Gör, Musa Çağıran

CEZALI: Yok

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert - Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Azubuike, Mehmet Topal, Visca, Berkay, Gulbrandsen, Crivelli

SAKAT: İrfan Can, Aleksic, Mahmut*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Doğu Üst 35 TL, Batı Alt - Üst 30 TL, Kuzey 15 TL, Misafir Takım Tribünü 20 TL

MKE ANKARAGÜCÜ

Korcan - Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak, Sedat, Moke, Canteros, Aydın, İlhan, Orgill

SAKAT: Oscar Scarione

CEZALI: Pinto

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BEŞİKTAŞ

Karius - Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Burak

SAKAT: Dorukhan, Douglas

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C: 875 TL, VOLVO 1903 B-D: 825 TL, VOLVO 1903 A-E: 750 TL, VIP: 750 TL, 1. Kategori: 265 TL, 2. Kategori: 250 TL, 3. Kategori: 225 TL, 4. Kategori: 215 TL, 5. Kategori: 180 TL, 6. Kategori: 165 TL, 7. Kategori: 110 TL, 8. Kategori: 100 TL, Misafir Takım Tribünü: 100 TL

YUKATEL DENİZLİSPOR

Stachowiak - Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Sackey, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Mehmet Akyüz

SAKAT: Estupinan

CEZALI: Yok



Spor

Kaynak: DHA

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