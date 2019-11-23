Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 12'nci hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek. Oynanacak maçlar, sakat ve cezalı oyuncular ile takımların muhtemel 11'leri şöyle:

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Lung - Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Şamil Cinaz, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Umut Bulut, Henrique, Adebayor

SAKAT: Levent, Mensah, Alpay, Tavates, Atila

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar: 30 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar: 25 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar: 50 TL, Misafir Tribün: 25 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Emre, Hakan, Fatih, Fernando, Mert Hakan, Yatabare

SAKAT: Rybalka

CEZALI: Yok

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KASIMPAŞA

Fatih - Popov, Fernandes, Ben Youssef, Veigneau, Aytaç,Sadiku, Quaresma, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Koita

SAKAT: Pavelka, Thiam

CEZALI: Hafez, Veysel

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 50 TL, Kapalı Kale Arkası: 25 TL, Açık Maraton Tribün: 25 TL, Misafir Tribün: 35TL

GENÇLERBİRLİĞİ

Ertaç Özbir - Erdem Özgenç, Toure, Flavio, Polomat, Berat Özdemir, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Nadir Çiftçi, Ayite, Stancu

SAKAT: Ahmet Oğuz

CEZALI: Candeias, Sio

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AYTEMİZ ALANYASPOR

Marafona - Kaan, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Campos, Cisse

SAKAT: Lokman Gör, Juanfran

CEZALI: Fabrice N'Sakala, Junior Fernandes

BİLET FİYATLARI: VIP: 100 TL, Maraton ve Kapalı Tribün: 35 TL, Kale arkaları: 20 TL, Misafir Tribünü: 26 TL

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Borges, Soner, Mossoro, Serdar, Napoleoni, Jerome

SAKAT: Poko

CEZALI: Alpaslan Öztürk

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BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Farnolle - Robin, Mina, Hadebe, Chaalali, Murat, Donald, Gökhan Töre, Guilherme, Fofana, Jahovic

SAKAT: Acquah, Erkan

CEZALI: Eren Tozlu

BİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribün: 80 TL, Batı Üst: Tribün-60 TL, Batı Üst Aile Tribünü: 60 TL, Doğu Alt Tribün: 45 TL, Doğu Üst Tribün: 40 TL, Güney Alt Tribün: 25 TL, Güney Üst Tribün: 25 TL, Kuzey Alt Tribün: 25 TL, Kuzey Üst Tribün: 25 TL, Misafir Tribünü: 32 TL

FENERBAHÇE

Altay - Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Deniz, Rodrigues, Moses

SAKAT: Max Kruse, Vedat Muriç

CEZALI: Isla