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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 13'üncü hafta yarın oynanacak 4 maçla devam edecek.

29.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:45Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 13'üncü hafta yarın oynanacak 4 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Emre, Hakan, Fatih, Fernando, Mert Hakan, Yatabare

SAKAT: Rybalka

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Arkası 13,5 TL, Maraton 27,5 TL, VIP 54 TL, Misafir Takım Tribünü 17,5 TL

KASIMPAŞA

Fatih Öztürk - Popov, Fernandes, Sadiku, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, Mustafa Pektemek, Hajradinovic, Quaresma, Koita

SAKAT: Pavelka, Thiam, Yusuf, Youssef

CEZALI: Veysel

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ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan - Abarhoun, Talbi, Moroziuk, Melnjak, Diomande, Attamah, Sasse, Umar, Samudio, Scepovic

SAKAT: Boldrin, Vetrih, Atakan

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Protokol 400 TL, VIP A-B: 70 TL, Maraton: 30 TL, Kapalı Dağ-Deniz: 20 TL, Kale Arkası: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 19,5 TL

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Serkan Kırıntılı - Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Bajic

SAKAT: Ali Turan, Ertuğrul Taşkıran, Marko Jevtovic, Savaş Polat

CEZALI: Yok

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AYTEMİZ ALANYASPOR

Marafona - N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Musa, Siopis, Efecan, Bakasetas, Campos, Cisse

SAKAT: Juanfran, Lokman Gör, Tayfur

CEZALI: Fernandes, Ceyhun

BİLET FİYATLARI: VIP: 100 TL, Maraton-Kapalı Tribün: 35 TL, Kale Arkaları: 20 TL, Misafir Takım Tribünü: 26 TL

MKE ANKARAGÜCÜ

Korcan - Cebrail, Pazdan, Alihan, Pinto, Moke, Sedat, Kitsiou, Canteros, Hasan Kaya, Orgill

SAKAT: Oscar Scarione, Ante Kulısic

CEZALI: İlhan Parlak, Ricardo Faty

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GÖZTEPE

Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Mossoro, Napoleoni, Serdar, Jerome

SAKAT: Poko

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP 297 TL, Numaralı 189 TL, Maraton 109 TL, Kuzey Kale Arkası 27,5 TL, Misafir Takım Tribünü 35 TL

FENERBAHÇE

Altay - Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Moses, Ozan, Rodrigues, Vedat

SAKAT: Max Kruse, Mevlüt Erdinç

CEZALI: Isla



Hakan Fatih, Caner Uğur, Kale, Spor

Kaynak: DHA

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