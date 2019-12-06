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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Chebake, Mustafa, Mina, Sakıb, Robin, Acquah, Fofana, Guilherme, Bifouma, Jahovic SAKAT: Yok CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribün 60 TL, Batı Üst Tribün 40 TL, Batı Üst Aile Tribünü 40 TL, Doğu Alt Tribün 25 TL, Doğu Üst Tribün 20 TL, Güney Alt Tribün 5 TL, Güney Üst Tribün 5 TL, Kuzey...

06.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:58Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Chebake, Mustafa, Mina, Sakıb, Robin, Acquah, Fofana, Guilherme, Bifouma, Jahovic

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribün 60 TL, Batı Üst Tribün 40 TL, Batı Üst Aile Tribünü 40 TL, Doğu Alt Tribün 25 TL, Doğu Üst Tribün 20 TL, Güney Alt Tribün 5 TL, Güney Üst Tribün 5 TL, Kuzey Alt Tribün 5 TL, Kuzey Üst Tribün 5 TL, Misafir Tribünü 5 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Samassa - Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Hakan Arslan, Fatih, Emre, Mert Hakan, Fernando, Kone

SAKAT: Rybalka

CEZALI: Yatabare

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MKE ANKARAGÜCÜ

Korcan- Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Canteros, Moke, Kitsiou, İlhan, Hasan, Orgill

SAKAT: Scarione

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP Tribün 150 TL, Batı Tribün  20 TL, Doğu Tribün 20 TL, Güney Tribün 15 TL, Kuzey Tribün 15 TL, Misafir Tribünü 19,50 TL

GÖZTEPE

Beto- Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

SAKAT: Poko

CEZALI: Yok

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GALATASARAY

Muslera- Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Seri, Ömer, Babel, Adem

SAKAT: Luyindama, Andone, Falcao, Şener

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 650 TL, 2. Kategori - 550 TL, 3. Kategori - 500 TL, 4. Kategori - 500 TL, 5. Kategori - 400, TL, 6. Kategori - 350 TL, 7. Kategori - 300 TL, 8. Kategori - 200 TL, 9. Kategori - 150 TL, 10. Kategori - 110 TL, 11. Kategori - 100 TL, Misafir - 100 Tribünü

AYTEMİZ ALANYASPOR

Marafona- Onur, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Campos, Bammou

SAKAT: Juanfran, Lokman Gör

CEZALI: Papiss Cisse



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Kaynak: DHA

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