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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORSerkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Ömer Ali, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Miya, BajicSAKAT: Ali TuranCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Batı Alt: 80 TL, Batı Üst: 50 TL, Doğu Alt: 50 TL, Doğu Üst: 40 TL, Kuzey-Güney: 10 TL, Misafir: 13 TLGAZİANTEP FUTBOL...

07.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:48Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Ömer Ali, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Miya, Bajic

SAKAT: Ali Turan

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt: 80 TL, Batı Üst: 50 TL, Doğu Alt: 50 TL, Doğu Üst: 40 TL, Kuzey-Güney: 10 TL, Misafir: 13 TL

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

Günay-Furkan, Kana-Biyik, Tosca, Ndgueira, Diarra, Djilobodji, Oğuz, Güray, Twumasi, Kayode

SAKAT: Muğdat, Muhammed, Tetteh, Morais, Mehmet Erdem Uğurlu

CEZALI: Yok

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YUKATEL DENİZLİSPOR

Stachowiak, Lopes, Oğuz, Mustafa, Zeki, Sacko, Murawski, Sackey, Barrow, Aissaiti, Rodallega

SAKAT: Sapunaru, Mbamba

CEZALI: Bergdich

BİLET FİYATLARI: Loca Önü 100 TL, Maraton 100 TL, VIP 50 TL, Kapalı B ve D Üst 40 TL, A ve E Tribünleri 30 TL, Kale Arkası 10 TL, Misafir 10 TL.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert- Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan, Azubuike, Visca, Gulbrandsen (Elia), Demba Ba

SAKAT: Uğur, Mahmut*, Skrtel*

CEZALI: Crivelli

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ANTALYASPOR

Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Chico, Hakan Özmert, Chahechouhe, Doğukan Sinik, Mukairu,

SAKAT: Bahadır, Eren Albayrak, Amilton

CEZALI: Charles

BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, Batı 60 TL, Doğu 40 TL, Kale Arkası 20 TL, Misafir Takım tribünü 26 TL

TRABZONSPOR

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Mikel, Abdulkadir, Yusuf, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

CEZALI: Sosa

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KASIMPAŞA

Fatih- Popov, Youssef, Veysel, Karim, Sadiku, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Mustafa

SAKAT: Yusuf, Thiam, Pavelka

CEZALI: Aytaç, Fernandes

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 100 TL, Kapalı Kale Arkası 60 TL, Açık Maraton Tribün 60 TL, Misafir 75 TL

BEŞİKTAŞ

Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner, Burak

SAKAT: Ruiz, Dorukhan, N'Koudou

CEZALI: Yok

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Mbaye Diagne, Ömer Ali, Spor

Kaynak: DHA

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