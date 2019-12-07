Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Ömer Ali, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Miya, Bajic
SAKAT: Ali Turan
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt: 80 TL, Batı Üst: 50 TL, Doğu Alt: 50 TL, Doğu Üst: 40 TL, Kuzey-Güney: 10 TL, Misafir: 13 TL
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
Günay-Furkan, Kana-Biyik, Tosca, Ndgueira, Diarra, Djilobodji, Oğuz, Güray, Twumasi, Kayode
SAKAT: Muğdat, Muhammed, Tetteh, Morais, Mehmet Erdem Uğurlu
CEZALI: Yok
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YUKATEL DENİZLİSPOR
Stachowiak, Lopes, Oğuz, Mustafa, Zeki, Sacko, Murawski, Sackey, Barrow, Aissaiti, Rodallega
SAKAT: Sapunaru, Mbamba
CEZALI: Bergdich
BİLET FİYATLARI: Loca Önü 100 TL, Maraton 100 TL, VIP 50 TL, Kapalı B ve D Üst 40 TL, A ve E Tribünleri 30 TL, Kale Arkası 10 TL, Misafir 10 TL.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan, Azubuike, Visca, Gulbrandsen (Elia), Demba Ba
SAKAT: Uğur, Mahmut*, Skrtel*
CEZALI: Crivelli
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ANTALYASPOR
Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Chico, Hakan Özmert, Chahechouhe, Doğukan Sinik, Mukairu,
SAKAT: Bahadır, Eren Albayrak, Amilton
CEZALI: Charles
BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, Batı 60 TL, Doğu 40 TL, Kale Arkası 20 TL, Misafir Takım tribünü 26 TL
TRABZONSPOR
Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Mikel, Abdulkadir, Yusuf, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz
CEZALI: Sosa
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KASIMPAŞA
Fatih- Popov, Youssef, Veysel, Karim, Sadiku, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Mustafa
SAKAT: Yusuf, Thiam, Pavelka
CEZALI: Aytaç, Fernandes
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 100 TL, Kapalı Kale Arkası 60 TL, Açık Maraton Tribün 60 TL, Misafir 75 TL
BEŞİKTAŞ
Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner, Burak
SAKAT: Ruiz, Dorukhan, N'Koudou
CEZALI: Yok
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