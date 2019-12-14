Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 15'inci hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
GAZİANTEP FK
Günay- Tosca
, Chibsah, Oğuz, Güray, Papy, Kana Biyik, Kenan, Pawlowski, Twumasi, Kayode
SAKAT: Muğdat, Muhammed, Tetteh, Morais, Furkan
CEZALI: Diarra, Jefferson
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 150 TL, 2. Kategori: 75 TL, 3. Kategori: 30 TL, 4. Kategori: 25 TL, 5. Kategori: 15 TL, 6. Kategori: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 19 TL
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung - Lopes, Poulain, Mert, Yasir, Djedje, Hasan, Ziya, Mensah, Emre, Kravets
SAKAT: Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen, Alpay Çelebi
CEZALI: Yok
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Emre, Cofie (Traore), Fatih, Fernando, Mert Hakan, Yatabare
SAKAT: Rybalka
CEZALI: Hakan Arslan
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 32,5 TL, Maraton 49 TL, VIP 65 TL, Misafir Takım Tribünü 42 TL
FENERBAHÇE
Altay - Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Emre, Gustavo, Ozan, Kruse, Rodrigues (Tolga), Muriç
SAKAT: Mevlüt Erdinç, Moses
CEZALI: Yok
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BEŞİKTAŞ
Karius - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner, Burak
SAKAT: Douglas, Dorukhan, Ruiz, N'Koudou
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C: 875 TL, VOLVO 1903 B - D: 825 TL, VOLVO 1903 A - E: 750 TL, VIP: 750 TL, 1. Kategori: 265 TL, 2. Kategori: 250 TL, 3. Kategori: 225 TL, 4. Kategori: 215 TL, 5. Kategori: 180 TL, 6. Kategori: 165 TL, 7. Kategori: 110 TL, 8. Kategori: 100 TL, Misafir Takım Tribünü: 100 TL
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Farnolle - Chebake, Donald, Mustafa, Sakıb, Acquah, Guilherme, Gökhan Töre, Fofana, Bifouma, Jahovic
SAKAT: Eren
CEZALI: Yok