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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 15'inci hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek.

14.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:39Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 15'inci hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

GAZİANTEP FK

Günay- , Chibsah, Oğuz, Güray, Papy, Kana Biyik, Kenan, Pawlowski, Twumasi, Kayode

SAKAT: Muğdat, Muhammed, Tetteh, Morais, Furkan

CEZALI: Diarra, Jefferson

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 150 TL, 2. Kategori: 75 TL, 3. Kategori: 30 TL, 4. Kategori: 25 TL, 5. Kategori: 15 TL, 6. Kategori: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 19 TL

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Lung - Lopes, Poulain, Mert, Yasir, Djedje, Hasan, Ziya, Mensah, Emre, Kravets

SAKAT: Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen, Alpay Çelebi

CEZALI: Yok

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DEMİR GRUP SİVASSPOR

Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Emre, Cofie (Traore), Fatih, Fernando, Mert Hakan, Yatabare

SAKAT: Rybalka

CEZALI: Hakan Arslan

BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 32,5 TL, Maraton 49 TL, VIP 65 TL, Misafir Takım Tribünü 42 TL

FENERBAHÇE

Altay - Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Emre, Gustavo, Ozan, Kruse, Rodrigues (Tolga), Muriç

SAKAT: Mevlüt Erdinç, Moses

CEZALI: Yok

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BEŞİKTAŞ

Karius - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner, Burak

SAKAT: Douglas, Dorukhan, Ruiz, N'Koudou

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C: 875 TL, VOLVO 1903 B - D: 825 TL, VOLVO 1903 A - E: 750 TL, VIP: 750 TL, 1. Kategori: 265 TL, 2. Kategori: 250 TL, 3. Kategori: 225 TL, 4. Kategori: 215 TL, 5. Kategori: 180 TL, 6. Kategori: 165 TL, 7. Kategori: 110 TL, 8. Kategori: 100 TL, Misafir Takım Tribünü: 100 TL

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Farnolle - Chebake, Donald, Mustafa, Sakıb, Acquah, Guilherme, Gökhan Töre, Fofana, Bifouma, Jahovic

SAKAT: Eren

CEZALI: Yok



Tosca, Spor

Kaynak: DHA

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