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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Sturridge, Nwakaeme, SörlothSAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet CanbazCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı...

15.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:56Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 40 TL.

YUKATEL DENİZLİSPOR

Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Olcay, Rodallega.

SAKAT: Sapunaru

CEZALI: Sackey

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert- Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet, İrfan, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

SAKAT: Skrtel, Uğur, Gulbrandsen*, Arda*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Doğu Üst 35 TL, Batı Alt- Üst 30 TL, Kuzey 15 TL, Misafir Tribünü 20 TL

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Serkan Kırıntılı - Skubic,  Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Volkan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Bajic

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok



Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Spor

Kaynak: DHA

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