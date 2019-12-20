Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

BTC TURK YENİ MALATYASPOR
Farnolle, Özer, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım, Robin, Guilherme, Acquah, Fofana, Jahovic
SAKAT: Eren
CEZALI: Chebake
BİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribün: 60 TL, Batı Üst Tribün: 40 TL, Batı Üst Aile Tribünü: 40 TL, Doğu Alt Tribün: 25 TL, Doğu Üst Tribün: 20 TL, Güney Alt Tribün: 5 TL, Güney Üst Tribün: 5 TL, Kuzey Alt Tribün: 5 TL, Kuzey Üst Tribün: 5 TL, Misafir Tribünü: 5 TL.
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan, Abarhoun, Talbi, Abdullah, Melnjak, Diomande, Attamah, Boldrin, Umar, Samudio, Oğulcan
SAKAT: Mykola Morozyuk, Nill de Pauw
CEZALI: Yok
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KASIMPAŞA
Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Uğurcan Yazgılı, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, Koita, Quaresma, Mustafa Pektemek, Thiam
SAKAT: Pavelka, Ramazan, Veigneau, Yusuf, Veysel
CEZALI: Sadiku, Hajradinovic, Youssef
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün - 50,00 TL, Kapalı Kale Arkası - 25,00 TL, Açık Maraton Tribün - 25,00 TL, Misafir - 35,00 TL
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
Günay- Tosca, Kubilay, Oğuz, Güray, Papy, Kana-Biyik, Kayode, Muhammed, Twumasi, Kayode
SAKAT: Furkan, Muğdat
CEZALI: Chibsah
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GÖZTEPE
Beto - Gassama, Titi, Reis (Alpaslan), Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome.
SAKAT: Poko, Atınç, Alpaslan (Durumu belirsiz)
CEZALI: Berkan
BİLET FİYATLARI: VIP 297 TL, numaralı 189 TL, maraton 109 TL, kuzey kale arkası 27.5 TL, misafir 35 TL
GALATASARAY
Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer, Feghouli, Babel, Falcao
SAKAT: Seri, Andone, Luyindama
CEZALI: Yok
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