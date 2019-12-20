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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

BTC TURK YENİ MALATYASPORFarnolle, Özer, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım, Robin, Guilherme, Acquah, Fofana, JahovicSAKAT: ErenCEZALI: ChebakeBİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribün: 60 TL, Batı Üst Tribün: 40 TL, Batı Üst Aile Tribünü: 40 TL, Doğu Alt Tribün: 25 TL, Doğu Üst Tribün: 20 TL,...

20.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:16 Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

BTC TURK YENİ MALATYASPOR

Farnolle, Özer, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım, Robin, Guilherme, Acquah, Fofana, Jahovic

SAKAT: Eren

CEZALI: Chebake

BİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribün: 60 TL, Batı Üst Tribün: 40 TL, Batı Üst Aile Tribünü: 40 TL, Doğu Alt Tribün: 25 TL, Doğu Üst Tribün: 20 TL, Güney Alt Tribün: 5 TL, Güney Üst Tribün: 5 TL, Kuzey Alt Tribün: 5 TL, Kuzey Üst Tribün: 5 TL, Misafir Tribünü: 5 TL.

ÇAYKUR RİZESPOR 

Gökhan, Abarhoun, Talbi, Abdullah, Melnjak, Diomande, Attamah, Boldrin, Umar, Samudio, Oğulcan

SAKAT: Mykola Morozyuk, Nill de Pauw

CEZALI: Yok 

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KASIMPAŞA

Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Uğurcan Yazgılı, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, Koita, Quaresma, Mustafa Pektemek, Thiam

SAKAT: Pavelka, Ramazan, Veigneau, Yusuf, Veysel 

CEZALI: Sadiku, Hajradinovic, Youssef 

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün - 50,00 TL, Kapalı Kale Arkası - 25,00 TL, Açık Maraton Tribün - 25,00 TL, Misafir - 35,00 TL

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 

Günay- Tosca, Kubilay, Oğuz, Güray, Papy, Kana-Biyik, Kayode, Muhammed, Twumasi, Kayode

SAKAT: Furkan, Muğdat

CEZALI: Chibsah

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GÖZTEPE

Beto - Gassama, Titi, Reis (Alpaslan), Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome.

SAKAT: Poko, Atınç, Alpaslan (Durumu belirsiz)

CEZALI: Berkan

BİLET FİYATLARI: VIP 297 TL, numaralı 189 TL, maraton 109 TL, kuzey kale arkası 27.5 TL, misafir 35 TL

GALATASARAY

Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer, Feghouli, Babel, Falcao

SAKAT: Seri, Andone, Luyindama

CEZALI: Yok 

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Batı Çalışma Grubu, Murat Yıldırım, Spor

Kaynak: DHA

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