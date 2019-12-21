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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 16'ncı hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek.

21.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:20 Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 16'ncı hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

GENÇLERBİRLİĞİ

Diallo - Fabricio, Mattias, Toure, Halil İbrahim, Sessegnon, Yasin, Mats, Candeias, Sio, Stancu

SAKAT: Ahmet

CEZALI: Yok 

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori(VIP-Protokol) 109 TL,  2. Kategori 32,50 TL,  3. Kategori 22 TL, 4. Kategori 11 TL, Misafir Tribünü 11 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Hakan, Ziya, Erdoğan, Mert Hakan, Yatabare

SAKAT: Rybalka, Hugo Vieira

CEZALI: Emre Kılınç, Fatih Aksoy

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İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Lung - Lopes, Mert, Rienstra, Abdennour, Yasir, Hasan Hüseyin, Djedje, Ziya Alkurt, Emre Demir, Kravets

SAKAT: Benoit Poulain, Bernard Mensah, Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen ve Alpay Çelebi

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 20 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 20 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 30 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 25 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL, Misafir Tribünü 25 TL

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert - Caiçara, Epureanu (Vieira), Ponck, Clichy, Mehmet, İrfan, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

SAKAT: Arda, Gulbrandsen*, Skrtel*, Mahmut*

CEZALI: Yok 

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FENERBAHÇE

Altay - Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Emre Belözoğlu, Gustavo, Ozan Tufan, Kruse, Deniz Türüç, Muriç

SAKAT: Sadık, Victor Moses, Zajc, Hasan Ali Kaldırım    

CEZALI: Rodrigues

BİLET FİYATLARI: Fenerium Alt E - 750 TL, Maraton Alt E - 690 TL, Fenerium Alt/ Maraton Alt D-F - 540 TL, Fenerium Alt/ Maraton Alt C-G - 440 TL, Fenerium Alt/ Maraton Alt B-H - 385 TL, Fenerium Alt/ Maraton Alt A-I - 305 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst E - 275 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst D-F - 235 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst C-G - 220 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst B-H - 195 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst A-I - 175 TL, Migros/ Toto - 130 TL

BEŞİKTAŞ

Karius - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

SAKAT: Dorukhan, Víctor Ruiz, Nkoudou, Douglas

CEZALI: Yok

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Kaynak: DHA

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