Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda ilk yarı yarın oynanacak 4 karşılaşmayla sona erecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando (Erdoğan), Hakan, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare
SAKAT: Rybalka
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 13,5, Maraton 27,5, VIP 54, Misafir Tribünü 17,5 TL
GÖZTEPE
Beto - Murat, Reis, Leo, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Deniz
SAKAT: Poko, Atınç, Alpaslan, Hakan
CEZALI: Gassama, Titi, Jerome
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Marafona - N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Campos
SAKAT: Juanfran, Lokman Gör, Tayfur, Yacine
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 35 TL, Kale Arkaları: 20 TL, Misafir Tribünü: 26 TL
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Serkan- Opanasenko, Ali Turan, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Hadziahmetovic, Milosevic, Miya, Bajic
SAKAT: Ferhat Öztorun
CEZALI: Ömer Ali Şahiner, Skubic
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GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
Günay - Oğuz, Kana Biyik, Papy, Tosca, Morais, Kenan, Diarra, Jeferrson, Güray, Kayode
SAKAT: Muğdat, Furkan, Tetheh, Mehmet Erdem
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 150 TL, 2. Kategori: 75 TL, 3. Kategori: 30 TL, 4. Kategori: 25 TL, 5. Kategori: 15 TL, 6. Kategori: 15 TL, Misafir Tribünü: 19 TL
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Farnolle - Özer, Rahman, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin, Guilherme, Gökhan, Fofana, Jahovic
SAKAT: Eren, İssam, Acquah
CEZALI: Yok
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ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan- Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, Oğulcan
SAKAT: Sasse, de Pauw
CEZALI: Moroziuk
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 500 TL, 2. Kategori 200 TL, 3. Kategori 100 TL, 4. Kategori 70 TL, 5. Kategori 50 TL, Misafir Tribünü 65 TL
FENERBAHÇE
Altay- Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç
SAKAT: Sadık, Moses, Zajc, Hasan Ali
CEZALI: Serdar Aziz