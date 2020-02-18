Haberler » Spor » Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Spor

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

18.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:16Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, , , İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe saha olayları, Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat, İttifak Holding Konyaspor çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları, MKE Ankaragücü de merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Boluspor, Ekol Göz Menemenspor, Giresunspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor ve Adanaspor kulüpleri de farklı gerekçelerle disipline sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 19:48:13