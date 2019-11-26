Haberler » Spor » Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Spor

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 7 kulübü çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

26.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:02Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 7 kulübü çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin 12. hafta maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Ayrıca Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'un da medyada yer alan sportmenliğe aykırı açıklamasında dolayı tedbirsiz olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:52 Lider Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı
19:50 Galatasaray-Club Brugge maçında ilk 11'ler belli oldu!
19:48 Christian Eriksen'in yeni takımı Inter mi oluyor?
19:33 Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı
19:33 Mehmet Büyükekşi'den Gaziantep taraftarlarına çağrı
17:45 Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi!
17:38 Galatasaray, Arda Turan için resmi teklifte bulunacak
17:12 Galatasaray U19 takımı, Club Brugge U19 takımını 2-1 ile geçti
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
14:40 Bafetimbi Gomis ateşi yaktı: Bir gün Galatasaray'a döneceğim
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:10 Türkiye'ye tehditler savuran ABD'li senatörden S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
26.11.2019 19:56:01