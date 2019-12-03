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Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

03.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:16Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de 13. hafta müsabakalarındaki disiplin ihlallerinden dolayı Fenerbahçe, Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'un PFDK'ye gönderildiği bildirildi.
TFF 1. Lig temsilcilerinden Adanaspor'un kulüp başkanı Bayram Akgül ve Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren disipline verildiği kaydedildi.
Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Balıkesir temsilcisinin teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu ile antrenörü Recep Biler'in de farklı ihlallerden dolayı PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Ayrıca Adanaspor ve Bursaspor kulüplerinin de disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: AA

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