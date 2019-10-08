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Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

08.10.2019 17:42Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliğinin toplantısından sonra federasyondan yapılan açıklamada, 7. hafta oynanan karşılaşmalardaki ihlallerden dolayı Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği, Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir ve Çaykur Rizespor'un disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Gaziantep Futbol Kulübünün oyuncusu Güray Vural, Yukatel Denizlispor'un antrenörü Feyyaz Uçar, Antalyaspor Kulübünün idarecileri Haldun Kilit ile Fikret Öztürk'ün de PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: AA

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