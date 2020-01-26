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Süper Lig: Denizlispor: 0 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 19. haftasında Denizlispor, Antalyaspor'u konuk etti.

26.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:03Süper Lig: Denizlispor: 0 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 19. haftasında , 'u konuk etti. Müsabaka kırmızı-beyazlı ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanattan Barrow'un ortasında kale önünde Rodallega dokunamayınca top auta gitti.

57. dakikada ceza alanına gönderilen ortada Zeki Yavru'nun uzaklaştırmak istediği topla buluşan Gostavo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

63. dakikada Denizlispor'un kullandığı köşe atışında havadan gelen topa ön direğin önünde yükselen Estupinan'ın kafa şutu üstten az farkla auta gitti.

69. dakikada Sinan'ın pasında ceza sahası sol çaprazdan Kudryashov Wun'unr şutunu kaleci kornere çeldi.

70. dakikada yapılan korner atışında Denizlispor'un uzaklaştırmak istediği topa ceza alanı yayı üzerinde gelişine vuran Sinan'ın şutunu kaleci Stackhowiak aynı güzellikte kurtardı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Bahtiyar Birinci xx, İbrahim Bozbey xx

Denizlispor: Stackhowiak x, Zeki xx, Oğuz Yılmaz xx, Sackey xx, Lopes xx, Murawski xx, Onazi xx (Estupinan dk.58 x), Olcay x (Sedat dk. 46 x), Barrow xx, Aissati xx (Recep dk 78 x), Rodallega xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Kibong Mbamba, Ben Youssef, Özgür Çek

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx, Veysel Sarı xx, Chico xx, Kudriashov xx, Yekta xx (Ufuk dk. 83 ?), Bünyamin Balcı xx, Sinan Gümüş xx (Harun dk. 78 x), Mukairu xxx, Fredy xx, Jahovic xxx (Gustavo dk. 46 xx)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Fernando, Talha Bulut, Mikail Başar

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Adis Jahovic (dk. 27), Mukairu (dk. 41), Gostavo (dk. 57) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Onazi, Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Bünyamin Balcı, Mukairu (Antalyaspor) - DENİZLİ

Antalyaspor, Denizlispor, Spor

Kaynak: İHA

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