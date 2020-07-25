Süper Lig: Denizlispor: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 34. haftasında Denizlispor, sahasında MKE Anakaragücü'nü ağırlıyor.

Süper Lig: Denizlispor: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
25.07.2020 21:56 | Son Güncelleme: 25.07.2020 22:51

Süper Lig'in 34. haftasında Denizlispor, sahasında MKE Anakaragücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Denizlispor'da sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Recep Niyaz'ın vuruşunu kaleci Korcan kurtardı.

18. dakikada Sacko'nun ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Korcan kornere çeldi.

39. dakikada Denizlispor'da Aissati'nin ceza sahası sol çaprazından çektiği şut üstten az farkla auta çıktı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx

Denizlispor: Hüseyin xx, Zeki xx, Oğuz xxx, Mustafa xx, Zakarya xx, Murawski xx, Sackey xx, Sacko xxxx, Aissati xx, Recep xx, Rodallega xx

Yedekler: Abdülkadir, Lopes, Muhammet, Mbamba, Sedat, Asım, Estupinan, Alihan, Özgür, Olcay

Teknik Direktör: Levent Kartop

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Cebrail xx, Kulusic xx, Fatih xxx, Stanojevic xx, Sedat xx, Lukasik xx, Lobjanidze xx, Scarione xxx, Michalak xx, Orgill xx

Yedekler: Mert, Mahmut, Orkan, Ender, İlhan, Boada, Emre, Sıtkı, Berke

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: MKE Ankaragücü, Recep Niyaz, Denizlispor, Spor, Haber
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