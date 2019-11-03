Süper Lig: Denizlispor: 0 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 10. haftasında Denizlispor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar



53. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu auta gitti.



66. dakikada sağ çaprazdan Fernando'nun vuruşunu kaleci çeldi. Dönen topa Emre Kılınç'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.



85. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yaşanan karambolde Burak Çalık'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.



90+1. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Kone'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Zorbay Küçük xx, Hakan Yemişken xx, İbrahim Bozbey xx



Denizlispor: Stackhowiak xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Murawski xx, Aissati x (Recep Niyaz dk. 46 x), Oğuz Yılmaz xx, Mehmet Akyüz xx, Zakarya xx, Zeki Yavru xx (Burak Çalık dk. 81 ?), Olcay Şahan xx (Sacko dk. 71 x), Barrow xx



Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahin Türk, Emre Sağlık, Keremcan Akyüz, Sackey



Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Caner Osmanpaşa xx, Aaron xx, Mert Yandaş xx, Fatih Aksoy xx (Cofie dk. 83 ?), Hakan Arslan xx, Emre Kılınç xxx, Marcelo xx, Erdoğan Yeşilyurt xx (Fernando dk. 64 x), Yatabare xx (Kone dk. 81 x)



Yedekler: Ali Vural, Muhammet Tuncer, Papp, Oliveria, Traore, Volkan Egri, Ziya Erdal



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Goller: Hakan Arslan (dk. 41), Kone (dk. 90+1) (Sivasspor)



Sarı kartlar: Lopes, Murawski, Mustafa Yumlu (Denizlispor), Marcelo, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Sivasspor) - DENİZLİ

Kaynak: İHA