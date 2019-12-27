Süper lig devre arası kaç gün? Süper Lig ilk devre ne zaman bitiyor? Süper Lig ikinci devre ne zaman başlayacak? Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor

Süper Lig 17. hafta müsabakaları sonrası devre arasına girecek. Ara transfer döneminin başlayacağı bu dönemde takımlar ligin ikinci yarısı için hazırlıklar yapacak. Peki ligin ikinci yarısı ne zaman başlayacak. Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek. Süper Lig ilk devre ne zaman bitecek?

SÜPER LİG İLK DEVRE NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig'in birinci yarısı 29 Aralık Pazar günün oynanacak maçlarla sona erecek.

SÜPER LİG İKİNCİ DEVRE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in ikinci yarısı 19 Ocak 2020'de başlayacak.

SÜPER LİG DEVRE ARASI KAÇ GÜN?

29 Aralık 2020 – 19 Ocak arası 20 gün

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020'de başlayacak.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Ara transfer dönemi 31 Ocak 2020'de bitecek.

SÜPER LİG NE ZAMANBİTECEK?

Süper Lig 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

LİGİN İKİNCİ YARISI HANGİ MAÇLARLA BAŞLAYACAK?

Süper Lig 18. hafta fikstürü:

19.01.2020 BEŞİKTAŞ A.Ş.- DEMİR GRUP SİVASSPOR

19.01.2020 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

19.01.2020 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BTC TURK YENİ MALATYASPOR

19.01.2020 TRABZONSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

19.01.2020 AYTEMİZ ALANYASPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

19.01.2020 GALATASARAY A.Ş - YUKATEL DENİZLİSPOR

19.01.2020 ANTALYASPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

19.01.2020 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

19.01.2020 MKE ANKARAGÜCÜ - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR