Haberler » Spor » Haber

Süper Lig: DG Sivaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

DG Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

06.10.2019 15:03Süper Lig: DG Sivaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)
DG Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında arka direkte Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

15. dakikada Aaron ile Orgill arasındaki mücadelede Aaron topu kendi kalecisi Samassa'ya göndermek istedi. Ancak meşin yuvarlak Orgill'e çarparak ağlara gitti. 0-1

26. dakikada ceza sahası içerisine ortalanan topu Hakan kafayla Mert'in önüne indirdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

45. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Hasan'ın sert şutunda kaleci Samassa topu çeldi.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, Özgür Ertem xxx, Bilal Gölen xxx

DG Sivasspor: Samassa xx, Caner xx, Aaron xx, Marcelo xxx, Uğur xx, Hakan xx, Mert xxx, Traore xxx, Yatabare xxx, Fernando xx, Kone xx

Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Fatih, Armin, Volkan, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

MKE Ankaragücü: Korcan xx, İlhan xx, Hasan xx, Faty xx, Moke xx, Sedat xx, Pinto xx, Kitsiou xx, Pazdan xx, Ante xx, Orgill xxx

Yedekler: Furkan, Alihan, Mehmet, Yalçın, Zaur, Mahmut, Berke, Ahmet, Oğuzhan, Aydın

Teknik Sorumlu: Hayrettin Aksoy

Goller: Mert (dk. 26) (Sivasspor), Orgill (dk.15) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Aaron (Sivasspor), Hasan (MKE Ankaragücü) - SİVAS

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haberleri
22:51 Marius Sumudica: "10 kişi kalmasaydık sonuç farklı olurdu"
22:49 Gaziantep Futbol Kulübü - Medipol Başakşehir maçının ardından
22:49 Okan Buruk: "Avrupa maçı sonrası kazandığımız için mutluyuz"
22:46 Uğur Tütüneker: "Hiçbir bölümde başarılı olamadık"
22:46 Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
22:45 Dilaver Mutlu: "Önemli bir galibiyet elde ettik"
22:44 Basketbol Süper Ligi