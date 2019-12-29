Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, lider DG Sivasspor
, Göztepe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Caner'in Deniz'i düşürmesi ile maçın hakemi serbest vuruş noktasını gösterdi. Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Yatabare uzaklaştırdı.
26. dakikada Marcelo, Mert Hakan'dan kazandığı topu ceza sahası içerisindeki Yatabare ile buluşturdu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
32. dakikada sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahası içinde Mert Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satmaz xx, Mustafa Sönmez xx
DG Sivasspor: Samassa xx, Marcelo xx, Caner xx, Aaron xx, Uğur xx, Fatih xx, Mert Hakan xx, Hakan xx, Fernando xx, Emre xx, Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Erdoğan, Traore, Armin, Volkan, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Göztepe: Beto xx, Murat xx, Leo xx, Reis xx, Berkan xx, Castro xx, Soner xx, Napoleoni xx, Halil, Mossoro xx, Deniz xx
Yedekler: Mehmet, Arda, Mora, Kerem, Ege, Yasin, Yalçın, Batuhan, Hakan
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Sarı kart: Mert Hakan (D.G. Sivasspor) - SİVAS