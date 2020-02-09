Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 21. haftasında zirvenin iki güçlü adayı DG Sivasspor
ve Medipol Başakşehir
, 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan'nız zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.
31. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Visca'nın şutunda kaleye giden topu Claudemir uzaklaştırmayı başardı.
32. dakikada Elia'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
39. dakikada Uğur'un sol kanattan ortasında topla buluşan Fernando meşin yuvarlağı kaleye göndermek istese de savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
52. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Demba Ba'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
60. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü.
66. dakikada Visca'nın ceza yayı üzerinden vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topu Demba Ba filelere gönderdi. 0-1
80. dakikada Fatih'in ortasında ceza sahası içinde Yatabare kafayla topu ağlara yolladı. 1-1
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Halis Özkahya xx, Bahattin Birinci xx, Mustafa İlker Coşkun xx
DG Sivasspor: Samassa xx, Caner xx, Aaron xx, Uğur xx, Barış xx (Claudemir dk. 10 xx), Fatih xx, Mert Hakan xx, Hakan xx, Ziya xx (Papp dk. 80 ?), Fernando xx (Yasin dk. 70 xx), Yatabare xxx
Yedekler: Muammer, Camara, Armin, Furkan, Ali
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan xx, Mahmut xx (Aleksic dk. 89 ?), Visca xx, Demba Ba xxx (Skrtel dk. 79 ?), Elia xx (Gulbrandsen dk. 70 xx), Crivelli xx
Yedekler: Volkan, Muhammet, Aziz, Uğur, Berkay, Okechukwu, Gökhan,
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Yatabare (dk. 80) (Sivasspor), Demba Ba (dk. 66) (Medipol Başakşehir)
Sarı Kartlar: Clichy, Visca, İrfan (Medipol Başakşehir)
(İHA)