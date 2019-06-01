Süper Lig'e yükselişin uzmanları

İbrahim Üzülmez, Mehmet Altıparmak ve Yücel İldiz... Takımlarını Süper Lig’e taşıma başarısı gösteren antrenörler için bu bir ilk değil.



Dün akşam oynanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinin ardından Süper Lig’e yükselen üçüncü takım da belli oldu. Ligi ilk iki sırada bitiren Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Gazişehir FK da Süper Lig’e yükselmeye hak kazandı. Bu maç akıllara geçen sezonu getirdi çünkü bir önceki sezon üst lige yükselen üç hocanın ikisi yeniden üst lige yükselmişti. İronik değil mi?



Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Çaykur Rizespor’u çalıştıran İbrahim Üzülmez, 69 puan toplayarak ligi lider tamamlamış ve takımını Süper Lig’e çıkarmıştı. Yeni sezona da Rizespor’la başlayan Üzülmez, beşinci haftada oynanan Bursaspor karşılaşması sonrasında görevinden ayrıldı. Sezonun kalan bölümünde bir süre dinlenen İbrahim Üzülmez, 25. haftada Altay’la oynanacak maç öncesi Erkan Sözeri’yle yollarını ayıran Gençlerbirliği’nin başına geçti. Gençlebirliği’nin başında çıktığı ilk yedi karşılaşmada altı galibiyet alan tecrübeli hoca, Rizespor’un ardından Gençlerbirliği’ni de Süper Lig’e çıkarmayı başarmış oldu. Fakat hikâyenin sonu değişmedi... Gençlerbirliği yönetimi, takımı üst lige çıkaran hocayla yollarını ayırdı. İbrahim Üzülmez yeni sezona Kasımpaşa’nın teknik direktörü olarak başlayacak.



Mehmet Altıparmak da İbrahim Üzülmez’le benzer bir hikâyeye sahip. Geçtiğimiz sezon ligi Erzurumspor’la beşinci sırada tamamlayan Altıparmak, play-off sonucunda takımını Süper Lig’e çıkarmayı başarmıştı. Süper Lig’in altıncı haftasında Ankaragücü’ne karşı alınan mağlubiyet sonrasında Erzurum’daki görevine son verilen Altıparmak, 1. Lig’in dokuzuncu haftasında Gazişehir’in başına geçti. İnişli çıkışlı bir sezonun ardından, geçtiğimiz sezon Erzurumspor'da olduğu gibi Gazişehir ile de ligi beşinci sırada tamamlayan Altıparmak, play-off finalinde Hatayspor’u penaltılarla geçen Gazişehir’i Süper Lig’e çıkartıp Antep şehrinin Süper Lig özlemini dindirmiş oldu.



Yücel İldiz’in hikâyesi bu iki hocadan biraz daha farklı. Sezon başladığında herhangi bir takımı çalıştırmayan İldiz, dokuzuncu hafta öncesi Denizlispor’da Osman Özküylü’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Takımın başında 26 lig karşılaşmasına çıkan İldiz; 17 galibiyet, sekiz beraberlik ve bir mağlubiyetlik performansıyla ligi lider bitiren Denizlispor’un dokuz senelik Süper Lig hasretini sonlandırdı. Yücel İldiz aynı zamanda bu sezon 1. Lig’den 2. Lig’e düşen Karabükspor’u 2009-2010 sezonunda Süper Lig’e çıkarmıştı.



Bakalım bu üç teknik adam önümüzdeki sezon Süper Lig’deki işlerini koruyabilecekler mi? Yoksa hâkim oldukları lige dönüp, birkaç şanslı takımı Süper Lig’e mi yükseltecekler? Göreceğiz...

Kaynak: EuroSport.com