Süper Lig ekipleri sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşu eleştirdi

Süper Lig ekipleri, yayıncı kuruluş BeIN SPORTS'un maç görüntülerini yayınlama yasağına tepki gösterdi. Göztepe, Denizlispor, Başakşehir ve Galatasaray'ın paylaşımlarına son olarak Kayserispor da eklendi.

Ligin 13. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenen Başakşehir, "Süper Lig maçlarımızdan görüntü paylaşamadığımız için, Clichy'nin bugünkü gol sevincinde Mert Günok'a koşuşunu size bu şekilde göstermek istedik" yazarak bir dönem Manchester City'de oynayan Clichy'nin eski takım arkadaşı Joe Hart'a sarıldığı görüntüyü paylaştı.

MODAYI GÖZTEPE DEVAM ETTİRDİ

Bir diğer Süper Lig ekibi Göztepe ise "Biz de Berkan Emir'in Kasımpaşa'ya kornerden attığı golü tüm futbolseverlere izletmek isterdik ama bu şekilde FULL HD olarak paylaşabiliyoruz" ifadelerini kullanarak Berkan Emir'in golünün çizimini paylaştı.

BİR PAYLAŞIM DA GALATASARAY'DAN

Galatasaray da yayıncı kuruluşa tepki gösteren kulüpler arasına katıldı. Trabzonspor mücadelesinde Sörloth'un attığı golün çizimini paylaşan Galatasaray, beIN SPORTS'a gönderme yaparak "Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılılar, Sörloth'un kafa vuruşu öncesinde Marcao'ya faul yaptığı görüşünü belirtti.

DENİZLİSPOR'DAN NBA GÖNDERMESİ

Deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Denizlispor da "Biz de dün attığımız golü tüm futbolseverlere izletmek isterdik ama sadece basketbol aracılığıyla gölümüzü paylaşabiliyoruz Bknz: Barrow & Sacko" diyerek smaç basılan bir NBA maçından görüntü paylaştı.

SON OLARAK KAYSERİSPOR'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Son olarak dün Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Kayserispor, "İkinci golden önceki tartışmalı pozisyon. Görüntü kullanamadığımız için kendimiz çizdik" diyerek duruma tepki gösteren kulüpler arasına adını yazdırdı.

SON İSYAN FENERBAHÇE'DEN

Sarı lacivertli kulübün resmin sosyal medya hesaplarından 2-2 beraberlikle sona eren Göztepe karşılaşmasındakive Yeni Malatyaspor maçındaki penaltı pozisyonlarını Çizimlerle ihlaller ve incelemeler (!) ifadesiyle paylaşıldı. Paylaşılan çizim görsellerde Göztepe'nin penaltı pozisyonu için 'ihlal var', Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu için 'İhlal bulunamadı' notu düşüldü.

Bilindiği üzere daha önce Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin maç içinden paylaştığı görüntüler, yayıncı kuruluşun şikayeti üzerine telif nedeniyle kaldırılmak zorunda kalmıştı. Türkiye'de henüz Süper Lig'e ait resmi bir sosyal medya hesabı bulunmuyor.