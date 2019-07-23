Haberler» Spor» Haber

Süper Lig ekipleri Zonguldaklı genç yeteneğin peşine düştü

Sarayspor'un 15 yaşindaki genç yeteneği Emirhan Öz'e, Beşiktaş, Sivaspor, Malatyaspor ve Konyaspor talip oldu.

23.07.2019 14:03 Süper Lig ekipleri Zonguldaklı genç yeteneğin peşine düştü
Sarayspor'un 15 yaşindaki genç yeteneği Emirhan Öz'e, Beşiktaş, Sivaspor, Malatyaspor ve Konyaspor talip oldu.

Zonguldak'ın önemli altyapı takımlarından olan Sarayspor, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmaya devam ediyor. Sarayspor forması altında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 15 yaşındaki Emirhan Öz'e, Süper Lig'in kök kulüplerinden Beşiktaş, Malatyaspor, Sivaspor ve Konyaspor'un talip olduğu öğrenildi.

Genç yeteneğin transferi, Sarayspor Başkanı Turan Altındaş ve antrenörlerin hafta içi vereceği karar neticesinde belirlenecek. - ZONGULDAK

Malatyaspor, Konyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:56   Başkan Ağaoğlu Abdulkadir Ömür'den imza aldı
14:54   Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor
14:49   Karaköprü Belediyespor hücum hattını güçlendirdi
14:45   MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor
14:44   Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile yollar ayrıldı
14:40   Nevşehir Belediyespor'da kale emin ellerde
14:40   Genç Kadın Güreş Milli Takımı Yalova'da kampa girdi