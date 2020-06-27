Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.
27.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.06.2020 20:52
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada sol taraftan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Murat'ın şutu üstten auta çıktı.
35. dakikada orta alanda topu alan Mehmet Ekici'nin sol tarafa verdiği pasta topla buluşan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.
41. dakikada Acquah'ın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut'un vuruşunu Altay kornere çeldi.
45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues'in sert şutunda topu kaleci Farnolle çıkardı.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Satman xx
Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Serdar xx Aziz, Gustavo xx, Hasan Ali xx, Jailson xx, Ozan x, Deniz x, Rodrigues xx, Mehmet Ekici xx, Vedat Muriqi xx
Yedekler: Harun, Erten, Murat, Emre, Tolgay, Ferdi, Ömer Faruk, Mevlüt, Allahyar
Teknik Direktör: Tahir Karapınar
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Hadebe x (Mustafa dk. 44 ?), Sakıb xx, Murat xx, Robin Yalçın x, Gökhan Töre xx, Hafez xx, Acquah xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Yiğithan, Ahmed, Donald, Walter, Ndayishimiye, Fofana, Kjartansson
Teknik Sorumlu: Hasan Özer
Sarı kartlar: Gökhan Töre (Yeni Malatyaspor), Deniz Türüç (Fenerbahçe) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Fenerbahçe, Spor, Haber