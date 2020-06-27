Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
27.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.06.2020 20:52
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada sol taraftan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Murat'ın şutu üstten auta çıktı.

35. dakikada orta alanda topu alan Mehmet Ekici'nin sol tarafa verdiği pasta topla buluşan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

41. dakikada Acquah'ın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut'un vuruşunu Altay kornere çeldi.

45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues'in sert şutunda topu kaleci Farnolle çıkardı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Satman xx

Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Serdar xx Aziz, Gustavo xx, Hasan Ali xx, Jailson xx, Ozan x, Deniz x, Rodrigues xx, Mehmet Ekici xx, Vedat Muriqi xx

Yedekler: Harun, Erten, Murat, Emre, Tolgay, Ferdi, Ömer Faruk, Mevlüt, Allahyar

Teknik Direktör: Tahir Karapınar

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Hadebe x (Mustafa dk. 44 ?), Sakıb xx, Murat xx, Robin Yalçın x, Gökhan Töre xx, Hafez xx, Acquah xx, Umut Bulut xx

Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Yiğithan, Ahmed, Donald, Walter, Ndayishimiye, Fofana, Kjartansson

Teknik Sorumlu: Hasan Özer

Sarı kartlar: Gökhan Töre (Yeni Malatyaspor), Deniz Türüç (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Fenerbahçe, Spor, Haber

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