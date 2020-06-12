Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve bu akşam yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti.

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
12.06.2020 23:06 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:13
Korona virüs nedeniyle ara verilen ve bu akşam yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 10 kişi kalıp 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak lige galibiyetle başladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kravets'in, ceza yayının hafif solundan yaptığı vuruşta kaleyi Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

59. dakikada Kayserispor'un kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mensah'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-1

77. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mesanovic'in şutunda Altay gole izin vermedi. Aynı dakika içinde Djedje'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mensah'ın, gelişine vuruşunda Altay bir kez daha kalesini gole kapadı.

86. dakikada Emre'nin ceza sahası içine ortasında Sapunaru'nun top eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada beyaz noktanın başına geçen Vedat Muriqi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

88. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gustavo, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xxxx, Deniz Türüç xx, Serdar Aziz xx, Falette xx, Dirar xx, Ozan Tufan x, Ferdi Kadıoğlu x (Vedat Muriqi dk. 64 xxx), Rodrigues xx (Emre Belözoğlu dk. 79 xxx), Gustavo xxx, Mehmet Ekici xx (Tolga Ciğerci dk. 79 x), Mevlüt Erdinç x (Zajc dk. 72 xx)

Yedekler: Harun Tekin, Murat Sağlam, Jailson, Tolgay Arslan, Ömer Faruk, Allahyar

Teknik Direktör: Tahir Karapınar

Kayserispor: Lung xx, Angelo xx, Emre Taşdemir xx, Sapunaru x, Zoran Kvrzic xx, Hasan Hüseyin xx (Enver Cenk dk. 90 ?), Mesanovic x, Rienstra xx, Mensah xxx, Djedje xx, Kravets x (Situm dk. 81 ?)

Yedekler: Hakan Arıkan, Mert Kula, Yasir Subaşı, Aksel Aktaş, Emre Demir, Uzodimma, Ziya Alkurt, Ömer Uzun

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Vedat Muriqi (dk. 87 pen.), Gustavo (dk. 88) (Fenerbahçe), Mensah (dk. 59) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Ozan Tufan (dk. 14) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Sapunaru, Mensah (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayserispor, Fenerbahçe, Altay, Spor, Haber

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