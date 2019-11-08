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Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

08.11.2019 21:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:33 Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 11. haftasında , sahasında ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Moses'in pasında topla buluşan Ozan Tufan ceza sahası içinde Hajradinovic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

6. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Vedat Muriqi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

14. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Hasan Ali'nin yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Rodrigues'in vuruşu kaleci Fatih'te kaldı.

17. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza alanı içindeki Vedat Muriqi'nin kafa vuruşu direğin yanından az farkla auta gitti.

34. dakikada Hajradinovic'in kendi yarı alanından defans arkasına verdiği pasta topu önünde bulan Koita'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Altay gole izin vermedi.

37. dakikada sol kanatta Koita'dan aldığı pasla hızla ilerleyen Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içine verdiği pasta meşin yuvarlağı önünde bulan Khalili, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-1

42. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ taraftan kullandığı kornerde Luiz Gustavo'nun ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşunda top Sadiku'nun eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Vedat Muriqi, takımı adına farkı 2'ye çıkaran golü attı. 2-1

45. dakikada Vedat'ın golü sonrasında hakeme yoğun itirazlarda bulunan Karim Hafez, önce sarı kart, ardından da ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Zanka xx, Serdar xx, Hasan Ali xx, Tolga xx, Ozan xx, Luiz Gustavo xx, Moses xxx, Rodrigues xx, Vedat Muriqi xxx

Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Dirar, Sadık, Zajc, Deniz, Jailson, Alper, Murat

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Fernandes xx, Hafez x, Sadiku x, Aytaç xx, Hajradinovic xx, Khalili xx, Yusuf xx, Koita xx

Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Heintz, Mustafa, İlhan, Veigneau, Çağtay, Furkan, Özgür, Azad

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Vedat Muriqi (dk. 6 ve 44) (Fenerbahçe), Khalili (dk. 37) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Hafez (dk. 45) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Moses, Serdar (Fenerbahçe), Sadiku, Aytaç (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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