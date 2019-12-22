Haberler » Güncel » Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) - Haber

Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

22.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:30 Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 16. haftasında , yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı 'ı 3-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Isla'nın sağ kanattan pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Tolga'nın plase vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada Gustavo'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Rebocho'nun eline çarpan top sonrasında hakem Cüneyt Çakır VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen Çakır daha sonra penaltı kararı verdi.
23. dakikada penaltıda topun başına geçen Max Kruse kaleci Karius'un solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0
32. dakikada orta sahada Diaby'den topu kapan Tolga Ciğerci'nin pasında topla ilerleyen Ozan'ın ceza yayının gerisinden uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
45+5. dakikada Caner'in orta sahasın sol tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde boşta kalan Atiba'nın sağ ayağı ile vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
48. dakikada Caner'in orta sahanın solundan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Elneny'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
54. dakikada sol kanatta bulunan Tolga'nın pasında topla buluşan Ozan'ın ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
55. dakikada Jailson'un hatasında topu alan Burak'ın ceza sahası içi sol tarafında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Altay ayaklarıyla tehlikeyi önledi.
58. dakikada Deniz'in ara pasında Isla'nın ceza sahası içine sağ taraftan girip son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topta ön direkte bulunan Vedat'ın tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
67. dakikada Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top Karius'un müdahalesiyle kornere çıktı.
69. dakikada Deniz'in kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Vedat Muriqi'nin uzak direğe yaptığı vuruş auta çıktı.
72. dakikada Max Kruse'nin pasını alan Tolga Ciğerci'nin uzak direğe plase vuruşu az farkla auta çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Fenerbahçe: Altay xxx, Isla xxx, Serdar Aziz xxx, Jailson xxx, Dirar xx, Gustavo xxx, Ozan Tufan xxx (Zanka dk. 90 ?), Tolga Ciğerci xxx, Deniz Türüç xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 75 x), Max Kruse xxx (Tolgay Arslan dk. 86 ?), Vedat Muriqi xxx
Yedekler: Harun Tekin, Mevlüt Erdinç, Alper Potuk, Murat Sağlam, Adil Rami
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Beşiktaş: Karius x, Gökhan Gönül x, Vida x, Enzo Roco x, Rebocho x (N'Koudou dk. 63 x), Atiba xx, Elneny x, Lens x, Caner Erkin x, Diaby x (Adem Ljajic dk. 46 x), Burak Yılmaz x (Umut Nayir dk. 87 ?)
Yedekler: Utku, Ersin, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Necip Uysal
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Max Kruse (dk. 23 pen.), Ozan Tufan (dk. 32), Vedat (dk. 58) (Fenerbahçe), Atiba (dk. 45+5) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Deniz Türüç, Serdar (Fenerbahçe), Lens, Caner, Elneny (Beşiktaş)
(İHA)

Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:30   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE, BU GÖÇ YÜKÜNÜ TEK BAŞINA TAŞIMAYACAKTIR - Haber
22:30   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını kaldıramaz" - Haber
22:30   Fethiye'de kanala düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Haber
22:29   Derbi maçın ardından - Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Deniz Türüç - Haber
22:28   Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Trafiği birbirine kattı - Haber
20:40   Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Haber
19:47   Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Haber
19:44   İncir satışından dönen kamyonet, hafif ticari araca çarparak devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
19:29   Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı - Haber
19:25   PKK'da çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu - Haber
22.12.2019 22:32:17