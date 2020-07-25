Süper Lig: Fenerbahçe: 3 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig: Fenerbahçe: 3 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
25.07.2020 23:09 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:25

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Boldrin'den aldığı topla savunma arkasına sarkan Skoda'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

60. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ceza alanına yerden gönderdiği pasta Rodrigues, sağ çaprazdan düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

82. dakikada Milan Skoda'nın pasıyla ceza alanında meşin yuvarlağı önünde bulan Dario Melnjak'ın penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

90+6. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahasında topu alan Ozan Tufan, kaleciyi çalımlayarak attığı golle maçın skorunu belirledi. 3-1

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ekrem Kan xx

Fenerbahçe: Harun xx, Dirar xx, Serdar xx, Falette xx, Hasan Ali xx (Emir dk. 87 ?), Ozan xxx, Emre xxx (Zajc dk. 63 xx), Rodrigues xx (Muhammed dk. 76 x), Ferdi xx, Ömer Faruk xx (Emre Nasuh dk. 76 x), Allahyar xx

Yedekler: Altay, Erten, Murat, Cenk, Gürkan

Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Talbi xx, Ivanildo xx, Melnjak xx, Abdullah xx, Garmash xx (Sasse dk. 76 x), Oğuz Kağan xx, Boldrin xx, Tunay xx (Alberk dk. 76 x), Skoda xx

Yedekler: Tarık, Zafer, Atakan, Burak, Orhan, Boriachuk, Muhammet

Teknik Sorumlu: Mehmet Ali Karaca

Goller: Emre (dk. 39 pen.), Rodrigues (dk. 60), Ozan (dk. 90+6) (Fenerbahçe), Skoda (dk. 53) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Serdar (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Skoda, Spor, Haber
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