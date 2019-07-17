17.07.2019 21:06
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Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi yapıldı. Özellikle yeni sezonda oynanacak maçlar ve derbilerin tarihleri merak ediliyordu. Fikstür çekimi beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlandı. İşte fikstür ve derbi tarihleri...

Süper Lig'de 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi gerçekleşti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan ve saat 21.00'da başlayan fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri de katıldı. 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlandı.

SÜPER LİG 16 AĞUSTOS'TA BAŞLAYIP 17 MAYIS'TA BİTECEK

Spor Toto Süper Lig'de 2019 - 2020 sezonu bu yıl 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 29 Aralık tarihinde tamamlanacak ve ikinci yarı da 17 Ocak'ta başlayıp 17 Mayıs'ta noktalanacak.

Süper Lig'de 2019- 2020 sezonunda ilk yarıda oynanacak olan İstanbul derbileri 6., 9. ve 16. haftalarda oynanacak.

İŞTE SÜPER LİG'DE KRİTİK MAÇLARIN HAFTALARI

2. Hafta: Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
3. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
5. Hafta: Beşiktaş - Başakşehir
6. Hafta:Trabzonspor - Beşiktaş
6. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
9. Hafta: Başakşehir - Trabzonspor
9. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
12. Hafta: Başakşehir - Galatasaray
13. Hafta Trabzonspor - Galatasaray
16. Hafta Fenerbahçe - Beşiktaş

1. HAFTA

Sivasspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep

Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Trabzonspor

Kayserispor - Alanyaspor

Konyaspor - Ankaragücü

Denizlispor - Galatasaray

Göztepe - Antalyaspor

1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ YARIN

Spor Toto 1. Lig fikstür çekiminin de 18 Temmuz Perşembe günü yine aynı yer ve saatte gerçekleşeceği duyuruldu.

Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

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Türkiye Futbol Federasyonu, beIN, Spor

YORUMLAR (13)
YİNE YENİDEN: Dünyanın en şaibeli, en kurgulu, en tartışmalı ligin fikstürü çekildi. Hala heyecanla lig sonunu merak edenler var mı gerçekten?
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7 3
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GERCEKCİ: fikstür ne alaka nasil olsa sampiyon gene GALATASARAY CIM BOM BOM.
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6 8
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NAYLOOONCUU: NAYLONSARAY NAYLONSARAY CİM BOM BOM
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3 1
AVCI: Cincon unutsun artık parayla şikeyle şampiyonluğu..b.Yıldırım serkan çinar kadro dışı kaldı..Bu sne tertemiz bir lig olmasi dileğiyle başarılar bütün takımlara..
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8 6
SEDAT: Şampiyon Galatasaray sonuç belli Diğer takımlarda artık kendi aralarında takılsınlar çünkü Mayıs : ŞAMPİYON GS
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8 10
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ÖZ CİMBOMLU: Fikstür degisir Mayislar degismez... Şampiyon Cim Bom
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12 10
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BAŞAKKK: Basaksehir maçları ne zaman derbiden sayılmaya başlandı
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14 3
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VOLTA: Aynı şehrin takımları arasında yapılan maçlara derbi denir.he bizde zamanla anlamı değişmiş büyük takımlar arasındaki Maçlara diyoruz.yani Trabzon-gs arasındaki maça da derbi diyoruz.ama bizdeki yeni anlamına göre de Başakşehir-gs maçına derbi denebilir çünkü Başakşehir kaç senedir hep şampiyonluğa oynuyor hem de büyük dediğimiz bazı takımlar ligde kalma mücadelesi verirken.yiğidi öldür hakkını yeme.
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7 7
KOVAC: Başak tırt bu sene
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8 3
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KRAL: yeni akhisar denizli
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6 3
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