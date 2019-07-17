Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi gerçekleşti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan ve saat 21.00'da başlayan fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri de katıldı. 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlandı.

SÜPER LİG 16 AĞUSTOS'TA BAŞLAYIP 17 MAYIS'TA BİTECEK

Spor Toto Süper Lig'de 2019 - 2020 sezonu bu yıl 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 29 Aralık tarihinde tamamlanacak ve ikinci yarı da 17 Ocak'ta başlayıp 17 Mayıs'ta noktalanacak.

Süper Lig'de 2019- 2020 sezonunda ilk yarıda oynanacak olan İstanbul derbileri 6., 9. ve 16. haftalarda oynanacak.

İŞTE SÜPER LİG'DE KRİTİK MAÇLARIN HAFTALARI

2. Hafta: Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

3. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

5. Hafta: Beşiktaş - Başakşehir

6. Hafta:Trabzonspor - Beşiktaş

6. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

9. Hafta: Başakşehir - Trabzonspor

9. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

12. Hafta: Başakşehir - Galatasaray

13. Hafta Trabzonspor - Galatasaray

16. Hafta Fenerbahçe - Beşiktaş

1. HAFTA

Sivasspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep

Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Trabzonspor

Kayserispor - Alanyaspor

Konyaspor - Ankaragücü

Denizlispor - Galatasaray

Göztepe - Antalyaspor

1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ YARIN

Spor Toto 1. Lig fikstür çekiminin de 18 Temmuz Perşembe günü yine aynı yer ve saatte gerçekleşeceği duyuruldu.