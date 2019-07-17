Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi gerçekleşti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan ve saat 21.00'da başlayan fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri de katıldı. 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlandı.
SÜPER LİG 16 AĞUSTOS'TA BAŞLAYIP 17 MAYIS'TA BİTECEK
Spor Toto Süper Lig'de 2019 - 2020 sezonu bu yıl 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 29 Aralık tarihinde tamamlanacak ve ikinci yarı da 17 Ocak'ta başlayıp 17 Mayıs'ta noktalanacak.
Süper Lig'de 2019- 2020 sezonunda ilk yarıda oynanacak olan İstanbul derbileri 6., 9. ve 16. haftalarda oynanacak.
İŞTE SÜPER LİG'DE KRİTİK MAÇLARIN HAFTALARI
2. Hafta: Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
3. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
5. Hafta: Beşiktaş - Başakşehir
6. Hafta:Trabzonspor - Beşiktaş
6. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
9. Hafta: Başakşehir - Trabzonspor
9. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
12. Hafta: Başakşehir - Galatasaray
13. Hafta Trabzonspor - Galatasaray
16. Hafta Fenerbahçe - Beşiktaş
1. HAFTA
Sivasspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Trabzonspor
Kayserispor - Alanyaspor
Konyaspor - Ankaragücü
Denizlispor - Galatasaray
Göztepe - Antalyaspor
1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ YARIN
Spor Toto 1. Lig fikstür çekiminin de 18 Temmuz Perşembe günü yine aynı yer ve saatte gerçekleşeceği duyuruldu.