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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

15.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:51
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray , Beşiktaş 'ı konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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