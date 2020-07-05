Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
05.07.2020 21:56 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:23
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Ndiaye'nin ceza yayından vuruşunda Donk'tan seken topu alan Ekuban'ın ceza sahası içi sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

10. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla bulunan Emre Akbaba'nın pasını yine Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun penaltı noktası üstünden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

32. dakikada Feghouli'nin da Costa'ya yaptığı müdahalede VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi.

40. dakikada Donk'un ceza sahası içinde Sörloth'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Cünent Çakır, VAR'da tekrar pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi.

41. dakikada penaltıda topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Galatasaray: Okan Kocuk xx, Mariano xx, Ryan Donk xx, Marcao xx, Marcelo Saracchi xx, Jean Michael Seri xx, Taylan Antalyalı xx, Sofiane Feghouli ?, Ömer Bayram xx, Younes Belhanda xx, Emre Akbaba xx

Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram

Teknik Direktör: Fatih Terim

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet xx, Hüseyin Türkmen xx, da Costa xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xxx, Badou Ndiaye xx, Abdülkadir Ömür xx, Ekuban xx, Alexander Sörloth xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Messias, Serkan, Abdurrahim, Doğan, Guilherme, Bilal, Nwakaeme, Koray

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Gol: Sosa (dk. 41 pen.) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Sofiane Feghouli (dk. 32) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Saracchi, Donk (Galatasaray), da Costa (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Haber
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