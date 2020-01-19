Haberler » Spor » Süper Lig: Galatasaray: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı) - Spor

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Denizlispor'u ağırlıyor.

19.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:05Süper Lig: Galatasaray: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 18. haftasında , 'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

9. dakikada sol kanattan Ömer'in yaptığı ortada arka direkte Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

17. dakikada ceza yayı önünden Emre Akbaba'nın verdiği ara pas ile ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Falcao'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Stachowiak'ta kaldı.

22. dakikada sol taraftan Ömer Bayram yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Falcao'nun vuruşunda kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada sol taraftan Sarrachi'nin ortasında ön direkte Emre Akbaba'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Gol yan hakemin ofsayt kararı ile iptal edilirken, müsabakanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a danışarak golün geçerli olduğuna karar verdi. 1-0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xxx, Donk xx, Marcao xx, Sarrachi xxx, Seri xx, Lemina xxx, Feghouli xx, Ömer Bayram xxx, Emre Akbaba xxx, Falcao x

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Adem, Selçuk, Belhanda, Mariano, Sekidika, Taylan, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Denizlispor: Stachowiak xx, Zeki xx, Mustafa xx, Oğuz Yılmaz xx, Lopes xx, Murawski xx, Onazi xx, Sacko xx, Olcay xx, Aissati xx, Rodallega xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammet Özkal, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Asım Aksungur, Estupinan, Recep Niyaz, Alihan Alkan

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Gol: Emre Akbaba (dk. 26) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray), Onazi, Murawski (Denizlispor) - İSTANBUL

Emre Akbaba, Denizlispor, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:42  Barcelona 1-0 Granada
01:37  Juventus 2-1 Parma
01:02  Barcelona liderliğini korudu
00:50  Juventus, Parma'yı Ronaldo'nun golleriyle yendi
00:41  Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'dan istifa etti
20.01.2020 07:57:21