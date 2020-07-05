Süper Lig: Galatasaray: 1 Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Süper Lig: Galatasaray: 1 Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)
05.07.2020 23:05 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:16
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası dışından Emre Akbaba'nın uzaktan vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.

53. dakikada Ndiaye'nin ceza yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Okan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Emre'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

70. dakikada sağ kanattan Sosa'nın ortasında arka direkte topla buluşan Novak'ın Sekidika'nın üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

74. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ceza alanına gönderdiği ortasında da Costa'nın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

90+4. dakikada Hüseyin Türkmen'in, Taylan Antalyalı'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seri topu ağlara gönderdi. 1-2

90+5. dakikada Ekuban'ın ceza sahası içine yerden ortasında Sörloth meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Galatasaray: Okan Kocuk x, Mariano x (Martin Linnes dk. 46), Ryan Donk x, Marcao x, Marcelo Saracchi x (Şener Özbayraklı dk. 77 x), Jean Michael Seri x, Taylan Antalyalı x, Sofiane Feghouli ?, Ömer Bayram x (Jesse Sekidika dk. 46 x), Younes Belhanda x (Emin Bayram dk. 77 x), Emre Akbaba x (Yunus Akgün dk. 83 x)

Yedekler: Berk Balaban, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet xx (Serkan dk. 71 x), Hüseyin Türkmen xx, da Costa xx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xxx (Doğan dk. 77 x), Badou Ndiaye xx (Guilherme dk. 71 x), Sosa xxx (Nwakaeme dk. 86 ?), Abdülkadir Ömür xx, Ekuban xx (Bilal dk. 86 ?), Alexander Sörloth xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Messias, Abdurrahim, Koray

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Seri (dk. 90+4 pen.) (Galatasaray), Sosa (dk. 41 pen.), Novak (dk. 70), Sörloth (dk. 90+5) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Sofiane Feghouli (dk. 32) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Saracchi, Donk (Galatasaray), da Costa, Alexander Sörloth (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Emre Akbaba, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Haber
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