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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Denizlispor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.

01.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:59Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Denizlispor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig'in 13. haftasında Futbol Kulübü sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

23. dakikada Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta çıktı.

27. dakikada ceza sahasında topla buluşan Papy'nin çaprazdan şutu direğin yanından dışarı çıktı.

28. dakikada Furkan Soyalp'ın şutunda kaleci Stackhowiak gol olmasına izin vermedi.

44. dakikada ani gelişen Denizlispor atağında Olcay'ın vuruşunu savunma son anda çeldi.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, İsmail Şencan xx, Samet Çiçek xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan xx, Papy Djilobodji xx, Kana Bıyık xx, Alin Tosca x, Güray Vural xx, Jefferson xx, Diarra x, Furkan Soyalp xx, Kayode x, Twumasi xx

Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Taş, Pawlowski, Kenan Özer, Chibsah

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Denizlispor: Stackhowiak xx, Sapunaru x, Mustafa Yumlu x, Lopez xx, Bergdich x, Aisatti x, Barrow x, Sackey xx, Sacko x, Olcay Şahan x, Rodalega xx

Yedekler: Tolgahan, Kadir, Oğuz, Emre, Zeki Yavru, Sedat, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz, Oscar, Burak Çalık

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Sarı kartlar: Furkan Soyalp (Gaziantep), Sackey (Denizlispor) - GAZİANTEP

Denizlispor, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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