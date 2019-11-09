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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 2 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı ağırladı.

09.11.2019 22:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:20Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 2 (Maç Sonucu)
Süper Lig'in 11. haftasında FK, 'ı ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

50. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz'un ceza sahasına girer girmez şutunda top auta gitti.

54. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Güray Vural'ın ortasında Djilobodji'nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli'nin yerden şutunda top kalecide kaldı.

80. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Bahattin Duran xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Junior Morais xx, Kana Biyik xx, Papy Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Oğuz Ceylan xx, Raman Chibash xx, Miroslaw Olkowski x (Diarra dk. 46 x), Jefferson Nogueira xx, Güray Vural xx, Patrick Twumasi xx (Furkan Soyalp dk. 67 x), Kayode xx (Kenan Özer dk. 83 ')

Yedekler: Yuri Lodygin, Jefferson Junior, Radoslaw Pawlowski, Ulaş Zengin, Ali Ateş, Hasan Yurtseven, Kubilay Aktaş

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Ahmet Çalık xx, Luyindama xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xx, Ömer Bayram xx (Jean Michael Seri dk. 66 x), Mario Lemina xxx, Sofiane Feghouli xxx, Adem Büyük xx (Taylan Antalyalı dk. 87 '), Florin Andone ' (Ryan Babel dk. 11 xx)

Yedekler: Okan Kocuk, Selçuk İnan, Babel, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Ömer Bayram (dk. 21), Feghouli (dk. 43) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Pawel Miroslaw Olkowski, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji (Gaziantep FK), Junior Lemina (Galatasaray) - GAZİANTEP

Galatasaray, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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