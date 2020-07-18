Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)
Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Güray'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Ramazan'dan seken topa dokunan Muhammet Demir ev sahibi ekibi öne geiren golü kaydetti. 1-0
13. dakikada Yusuf'un ortasında arka direkte bomboş durumda olan Thiam, topu ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1
20. dakikada sağ kanattan Yusuf'un yerden kestiği ortaya Gohou dokunamadı.
22. dakikada Morais'in ortasında Hadergjonaj'dan seken top kornere gitti.
36. dakikada Aytaç'ın pasında kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Thiam, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Metin xx, Asım Yusuf Öz xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan x, Papy Djilobodji x, Kana Bıyık x, Alin Tosca x, Junior Morais x, Andre Sousa x, Güray Vural x, Kenan Özer x, Maxim xx, Muhammet Demir xx
Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay Aktaş, Jefferson, Pawlowski, Chibsah, Furkan Soyalp, Muğdat Çelik
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Hadergjonaj xx, Meriah xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç Kara xx, Pavelka xx, Yusuf Erdoğan xx, Mame Thiam xxx, Hajradinovic xx, Gohou xx
Yedekler: Mert Can, Berk, Doğucan, Pavelka, Tarkan, Quaresma, İlhan Depe, Fernandes, Sadiku, Anıl Koç, Fode Koita
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Muhammet Demir (dk.7) (Gaziantep FK), Mame Thiam (dk.13 ve 36) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Maxim (Gaziantep FK) - GAZİANTEP
Kaynak: İHA