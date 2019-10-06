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Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

06.10.2019 20:07Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın pasında altıpas üzerinde Crivelli'nin vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

17. dakikada Güray Vural'ın Azubuike'ye yaptığı sert müdahale sonrası hakem VAR'dan gelen uyarının ardından oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

23. dakikada Martin Skrtel'in geri pasında top kaleci Mert Günok ayağındayken, Patrick Twumasi'nin hamlesiyle meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Koray Gençerler xx, Yusuf Bozdoğan xx, Murat Ergin Gözütok xx

Gazişehir Gaziantep: Yuri xx, Papy xx, Alin Tosca xx, Kana Bıyık x, Morais x, Oğuz Ceylan xx, Güray Vural x, Chibsah x, Twumasi xx, Muhammet Demir x, Kayode x

Yedekler: Günay, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jefferson, Pawlowski, Olkowski, Furkan, Mehmet Erdem, Ali Ateş

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Clichy xx, Epureanu xx, Skrtel xx, Junior Caiçara xx, İrfan Can x, Mahmut Tekdemir x, Visca xx, Azubuike x (Elia dk. 41 ?), Crivelli xx, Guldbrandsen xx

Yedekler: Volkan Babacan, Mehmet Topal, Demba Ba, Aziz, Carlos, Kerim Frei, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Crivelli (dk. 13) (Medipol Başakşehir), Twumasi (dk. 23) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Güray Vural (dk. 17) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Guldbrandsen, Azubuike, Epureanu (Başakşehir) - GAZİANTEP

Başakşehir, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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