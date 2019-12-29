Haberler » Spor » Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu) - Spor

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

29.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:42 Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 17. haftasında Futbol Kulübü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Yoğun yağış altında oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Gaziantep FK'da Güray Vural yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

53. dakikada Yeni Malatyaspor'da Adis Jahovic, Kayode'ye yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü.

57. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışından Papy'nin çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

78. dakikada Malatyaspor atağında yapılan ortada topla buluşan Bifouma skoru eşitledi. 1-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Alpaslan Dedeş xx, Mustafa Savranlar xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Papy Diyabodjı xx, Kana Bıyık xx, Alin Tosca xx, Morais xxx, Diarra xx (Olkowski dk. 90 ?), Güray Vural x, Jefferson xx, Kenan xx (Chibsah dk. 79 x), Kayode xx (Muhammet Demir dk. 86 ?)

Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş, Mehmet Erdem, Kubilay, Furkan, Twuması

Teknik Sorumlu: Cristian Petre

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Özer xx, Mustafa Akbaş xx, Hadebe xx, Sakıp Aytaç xx, Robin Yalçın xx (Ahmed dk. 90 ?), Murat Yıldırım xx (Buğra dk. 60 x), Donald xx, Bifouma xxx, Guilherme x (Fofana dk. 46 x), Adis Jahovic x

Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Chaleli

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Kayode (dk. 21) (Gaziantep FK), Bifouma (dk. 78) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Güray Vural (dk. 48) (Gaziantep FK), Jahovic (dk. 53) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Hadebe, Guilherme, Bifouma, Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor), Kenan Özer, Güray Vural, Jefferson, Kana Bıyık (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:43   Gaziantep Futbol Kulübü-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Gabriel Margarit - Spor
19:42   Basketbol: Toplu sonuç - Spor
19:38   ING Basketbol Süper Ligi - Spor
19:37   Gaziantep Futbol Kulübü-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın - GAZİANTEP - Spor
19:29   Yatabare gol sayısını 7'ye yükseltti - Spor
19:23   Konyaspor, Wilfried Bony'yi transfer ediyor - Spor
19:04   Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı kadrosuna kattı - Spor
18:54   Alanyaspor, Konyaspor'u son dakika golüyle yendi! - Spor
18:30   Sivasspor, Süper Lig'de ilk devreyi 3. kez lider tamamladı - Spor
17:51   Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi - Spor
29.12.2019 19:45:16