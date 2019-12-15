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Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Kayserispor'u konuk etti.

15.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:12Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 15. haftasında Futbol Kulübü sahasında 'u konuk etti. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Gaziantep FK, bu skorla puanını 20'ye yükseltti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Gaziantep'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Lung'da kaldı.

67. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında topla buluşan Güray Vural sağ köşeyi bularak takımını öne geçirdi. 1-0

72. dakikada Pawlowski'nin yerden ortasına dokunan Kayode takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. 2-0

88. dakikada gelişen Gaziantep atağında, çalımlarla ceza sahasına giren Kenan Özer'in sert vuruşunu kaleci Lung son anda kurtardı.

90+2. dakikada Djedje'in Kenan Özer'e yaptığı hareket sonucunda hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi.

90+3. dakikada beyaz noktaya gelen Kayode kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Yusuf Bozdoğan xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Kana Bıyık xx, Alin Tosca xx, Morais xxx, Papy Djilobodji xx, Chibsah xx, Twumasi ' (Kenan Özer dk. 29 xx), Güray Vural xxx (Olkowski, dk. 84 '), Kayode xxx, Muhammet Demir xx (Pawlowski dk.62 x)

Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Hasan Yurtseven

Teknik Direktör: Marius Sumudica

İ.M. Kayserispor: Lung xx, Mıguel Lopez xx, Poulain xx, Mert Kula xx, Yasir Subaşı xx, Djedje xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Mensah ' (Ben Rienstra dk. 22 xx), Ziya Alkurt xx (Furkan dk.76 x), Emre Demir xx (Aksel Aktaş dk. 84 ?), Artem Kravets xx

Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Aymen Abdennour, Ercan Çiftçi, Taner, Selahattin

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gol: Güray Vural (dk.67), Kayode (dk.72 ve 90+3 pen.) (Gaziantep FK)

Sarı Kart: Chibsah, Güray (Gaziantep FK), Mert Kula, Lopes (Kayserispor) - GAZİANTEP

Güray Vural, Kayserispor, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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