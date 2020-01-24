Haberler » Spor » Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Spor

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

24.01.2020 21:03 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:09Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 19. haftasında , sahasında FK'yı ağırlıyor. Mücadelede ilk yarı 0-0 sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Güray Vural'ın ceza sahsı dışından yaptığı sert vuruşta top direğe çarparak oyun alanına döndü.

21. dakikada savunmadan aldığı top ile ceza sahsına giren Kayode'nin şutu üstten auta gitti.

31. dakikada Sefa Yılmaz'ın şık pasında topla buluşan Giovanni Sio şutunu kaleci Günay Güvenç kurtardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan x, Özgür Ertem x, Osman Gökhan Bilir x

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Erdem Özgenç xx, Bjarsmyr xx, Toure xx, Polomat xx, Baiano xx, Sessegnon xx, Candeias xx, Sefa Yılmaz xx, Ayite xx, Sio xx

Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek, Mats, Sadio Diallo, Soner Dikmen, Flavio, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Miroslaw Olkowski xx, Djilobodji xx, Kana Bıyık xx, Toşca xx, Morais xx, Chibsah xx, Kubilay Aktaş xx, Güray Vural xx, Muhammet Demir xx, Kayode xx

Yedekler: Haydar Yılmaz, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Mehmet Erdem Uğurlu, Twumasi, Pawlowski, Kenan Özer, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Sarı Kart: Giovanni Sio (Gençlerbirliği) - ANKARA

Gençlerbirliği, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:50  Futbol: Süper Lig
21:40  TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Bursaspor: 1
21:22  Akhisarspor-Bursaspor: 0-1
21:22  Akhisarspor-Bursaspor
21:15  Kuşadası Gençlikspor için güç birliği
24.01.2020 21:53:35