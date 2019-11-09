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Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

09.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:01Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 11. haftasında , sahasında İstikbal Mobilya ile karşı karşıya geliyor. İlk yarı Başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Giovanni Sio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Abdennour'a çarpan top ağlara gitti. 1-0

17. dakikada Erdem Özgenç'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Lung topu kornere çeldi.

35. dakikada Bernard Mensah'ın kullandığı kornerde Abdennour'un kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan xx, Candaş Elbil xx, Mehmet Salih Mazlum xx,

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Erdem Özgenç xx Zargo Toure xx, Flavio Ramos xx, Daniel Candeias xx, Nadir Çiftçi xx, Berat Özdemir xx, Stephane Sessegnon xx, Giovanni Sio xxx, Bogdan Stancu xx

Yedekler: Abdoulaye Diallo, Ahmet Oğuz, Mattias Bjarsmyr, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Sadio Diallo, Nadir Çiftçi, Mats Seunstjens, Arda Kızıldağ, Fabricio Baiano

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Kayserispor: Silviu Lung xx, Miguel Lopes xx, Aymen Abdennour xx, Yasir Subaşı xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Bernard Mensah xx, Brice Dja Djedje xx, Pedro Henrique xx, Şamil Çinaz xx, Umut Bulut xx Emmanuel Adebayor xx

Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Arıkan, Emirhan Civelek, Mert Kula, Benoit Poulain, Nurettin Korkmaz, Ben Rienstra, Bilal Başacıkoğlu,, Emre Demir

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gol: Giovanni Sio (dk. 14) (Gençlerbirliği) - ANKARA

İstikbal Mobilya, Gençlerbirliği, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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