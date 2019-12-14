Haberler » Spor » Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Göztepe: 1 (İlk yarı) - Spor

Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.

14.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:58Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 15. haftasında , sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. İlk yarı Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Castro'nun ortasında Jerome'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

24. dakikada Castro'nun pasında ceza sahasında buluşan Serdar Gürler'in vuruşu az farkla yandan auta gitti.

30. dakikada Gençlerbirliği'nde kazanılan köşe vuruşunu Seuntjens kullandı. Arka direkte topla buluşan Stancu kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. 1-0

34. dakikada Göztepe'de kazanılan köşe vuruşunu Serdar Gürler kullandı. Topa iyi yükselen Wallace Reis kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1

36. dakikada Seuntjens kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Sio, gelişine yaptığı vuruşta topu filelerle buluştu. 2-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Bahattin Duran x, Tarık Ongun x

Gençlerbirliği: Abdoulaye Diallo xx, Fabricio xx, Bjarsmyr xx, Toure xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Yasin Pehlivan xx, Sessegnon xx, Candeias xx, Sio xx, Seuntjens xx, Stancu xx

Yedekler: Ertaç Özbir, Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Berat Ayberk Özdemir, Polomat, Nadir Çiftçi, Soner Dikmen, Rahmetullah Berişbek, Flavio, Sadio Diallo

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Wallace Reis xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Borges, Castro xx, Halil Akbunar xx, Napoleoni xx, Serdar Gürler xx, Jerome xx

Yedekler: Göktuğ Bakırtaş, Atınç Nukan, Leo Schwechlen, Yalçın Kayan, Yasin Öztekin, Murat Paluli, Deniz Kaddah, Eren Derdiyok, Sanneh, Jose Costa

Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan

Goller: Stancu (dk. 30), Sio (dk. 36) (Gençlerbirliği), Wallace Reis (dk. 34) (Göztepe) - ANKARA

Gençlerbirliği, Serdar Gürler, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:18 Maçın ardından - Spor
18:15 Erkek Curling Milli Takımı, Hırvatistan'ı mağlup etti - Spor
18:14 Tayfur Havutçu: "İstediğimiz golü bulduktan sonra bizim lehimizde gelişti ve istediğimiz galibiyeti... - Spor
18:12 İsmail Kartal: "6-7 tane net pozisyona girip 1 tane atamıyorsak, kendimize bakıp eleştirmemiz... - Spor
18:10 Liverpool, Watford'u Salah'la yıktı - Spor
17:42 Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bir gol atsak maçı çevirirdik - Spor
17:22 Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın takvim pozları yürek hoplattı - Spor
16:54 Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti! - Spor
16:32 Dili ters dönen kaleciye hakem müdahale etti - Spor
15:10 Beşiktaş, Marcelo için harekete geçti! - Spor
14.12.2019 18:24:24